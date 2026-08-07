Ceremonia de Clausura Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, en vivo: horario y dónde ver la transmisión

Santo Domingo despedirá la edición del centenario con música, homenajes a los atletas y el apagado del pebetero en la Arena Banreservas

Ceremonia de Clausura Santo Domingo 2026, en vivo | Claro Sports

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 están a punto de bajar el telón después de más de dos semanas de competencias. La ceremonia de clausura se celebrará este sábado 8 de agosto a las 18:00 horas de República Dominicana, en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, escenario elegido para despedir oficialmente la edición número 25 de la justa regional.

El acto representará el cierre de una edición especial, ya que Santo Domingo 2026 coincidió con el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competición regional cuya historia comenzó en 1926. La organización adelantó que la despedida estará dedicada principalmente a atletas, entrenadores, jueces, oficiales técnicos, dirigentes, voluntarios y colaboradores que participaron en el desarrollo del evento.

La música dominicana tendrá un papel central en la fiesta de clausura. La agrupación Ilegales encabezará la presentación artística e interpretará, entre otras canciones, ‘Corazón de Fiesta’, tema oficial de Santo Domingo 2026 compuesto por Vladimir Dotel. A ellos se sumará Juan Luis Guerra, quien tendrá uno de los momentos especiales de la noche con ‘Canto a la Patria’, acompañado por el coro Más que vencedores.

Para quienes quieran seguir la ceremonia desde México, la alternativa confirmada específicamente para el acto de clausura es la transmisión digital de Centro Caribe Sports, cuyo canal oficial de YouTube ya cuenta con el evento de cierre de Santo Domingo 2026. En República Dominicana, RTVD es la televisora oficial de los Juegos, mientras que durante la competencia en México también han tenido derechos o cobertura Claro Sports, Fox Sports, AYM Sports, ImagenTV y las plataformas digitales de TV Azteca.

Disfruta de la ceremonia en vivo | Santo Domingo 2026

Fecha, sede y horario de la Ceremonia de Clausura de los Juegos Centroamericanos 2026

La Ceremonia de Clausura de Santo Domingo 2026 se realizará el sábado 8 de agosto en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, ubicada en la capital dominicana. El inicio está programado para las 18:00 horas locales, es decir, las 16:00 horas del centro de México. Para Colombia será a las 17:00 horas y para la costa este de Estados Unidos comenzará a las 18:00 horas.

El recinto sustituirá al Estadio Olímpico Félix Sánchez como escenario principal de la celebración final. La inauguración se efectuó el 24 de julio en ese estadio, mientras que la Arena Banreservas recibirá el acto que pondrá término oficial a 16 días de actividad de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La producción general y dirección creativa están a cargo de Alberto Zayas, quien también estuvo involucrado en el concepto de las ceremonias de esta edición. El formato de la clausura tendrá mayor protagonismo para los deportistas y las delegaciones que todavía permanezcan en República Dominicana una vez concluidas las últimas pruebas.

¿Qué habrá en la Clausura de Santo Domingo 2026? Artistas invitados y espectáculo

Ilegales será uno de los nombres principales del espectáculo musical. La agrupación dominicana interpretará ‘Corazón de Fiesta’, canción oficial de los Juegos, dentro de una presentación diseñada para convertir la despedida de los atletas en una celebración después de las jornadas de competencia.

Otro de los momentos principales tendrá como protagonista a Juan Luis Guerra, quien interpretará ‘Canto a la Patria’. El músico estará acompañado por el coro Más que vencedores en una participación concebida como homenaje al país anfitrión. La obra fue compuesta por Guerra y donada al Estado dominicano en 2006.

El programa no se limitará a las actuaciones musicales. Habrá recursos audiovisuales, imágenes de los momentos que marcaron Santo Domingo 2026 y un reconocimiento especial para los voluntarios, además de atletas, entrenadores, oficiales, dirigentes y personal involucrado en la organización. La propuesta busca colocar a la denominada familia deportiva centrocaribeña en el centro de la despedida.

También se cumplirán los actos protocolares habituales de una clausura. Está previsto el desfile de las delegaciones que permanezcan en Santo Domingo, el arriado de la bandera de los Juegos y la extinción del pebetero, encendido durante la ceremonia inaugural del 24 de julio. Estos momentos marcarán formalmente el final de la edición del centenario.

¿Quién transmite en vivo la Clausura de los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver?

La mejor opción para seguir el evento es Claro Sports, donde ya fue anunciado el contenido en vivo dedicado a la ceremonia bajo el nombre ‘Centenario de Gloria: Ceremonia de Clausura de Santo Domingo 2026’. No te pierdas ni un solo detalle del cierre de Santo Domingo 2026.

¿Dónde serán los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Los siguientes Juegos Centroamericanos y del Caribe están contemplados para 2030, pero hasta este viernes 7 de agosto Centro Caribe Sports no ha designado oficialmente una ciudad sede. La organización aprobó apenas el 6 de agosto la hoja de ruta para evaluar la candidatura presentada por el Comité Olímpico Venezolano con Caracas como aspirante a organizar los XXVI Juegos.

El organismo fue explícito al señalar que el inicio del procedimiento no significa que Caracas ya tenga adjudicados los Juegos de 2030. Venezuela dispondrá de un máximo de 90 días para entregar el expediente definitivo, posteriormente habrá una inspección y el Comité Ejecutivo analizará el informe antes de determinar si convoca a la Asamblea Extraordinaria encargada de decidir la futura sede.

De recibir la aprobación definitiva, Caracas organizaría los Juegos Centroamericanos y del Caribe por segunda ocasión, después de la edición de 1959, mientras que Venezuela sería anfitriona por tercera vez tras Caracas 1959 y Maracaibo 1998. Por ahora, la atención estará puesta en Santo Domingo y en una ceremonia que cerrará oficialmente la edición del centenario con música, homenajes y la despedida de las delegaciones.

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