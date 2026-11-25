Colombia enfrenta alertas por los bajos niveles de los embalses, pero aún no hay racionamiento eléctrico. Conoce qué dice el Gobierno y cuáles son las recomendaciones de ahorro.

Racionamiento de energía en Colombia | Claro Sports.

Colombia no tiene previsto, por el momento, implementar un racionamiento de energía eléctrica. Sin embargo, hay preocupación por la reducción de las reservas de agua en los embalses y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Al 17 de noviembre de 2026, los niveles de los embalses se ubicaban en el 77,48 % de su capacidad útil, una cifra inferior a la meta del 80 %.

Frente a este panorama, el Gobierno mantiene medidas preventivas para garantizar el suministro de energía y hace un llamado a la ciudadanía a adoptar hábitos de ahorro, especialmente durante las horas de mayor demanda, entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. Aunque persiste el riesgo de un posible desabastecimiento en los próximos meses, hasta ahora no se ha anunciado ni decretado un racionamiento eléctrico en el país.

¿Habrá racionamiento de energía en Colombia? Esto se sabe

La posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica en Colombia ha comenzado a generar preocupación ante el panorama climático y la disminución de las reservas de agua en los embalses del país. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno nacional no ha anunciado ni decretado un racionamiento de energía, por lo que no existe una programación oficial de cortes del servicio para los hogares colombianos.

La preocupación está relacionada principalmente con los efectos del fenómeno de El Niño, que podría provocar una reducción de las lluvias, temperaturas más elevadas y menores aportes hídricos a los embalses. Este escenario representa un desafío para el sistema eléctrico colombiano, que depende en buena medida de la generación hidroeléctrica para atender la demanda nacional.

¿Cuáles son las recomendaciones para el ahorro de energía en Colombia?

Ante la alerta por el fenómeno de El Niño y la preocupación por los niveles de los embalses, el Gobierno nacional hizo un llamado a los colombianos para adoptar medidas de ahorro de energía en sus hogares y lugares de trabajo. El objetivo es reducir la demanda eléctrica, especialmente durante las horas de mayor consumo, y contribuir a garantizar el suministro durante los próximos meses.

– Reducir el consumo entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m.: evitar utilizar varios electrodomésticos al mismo tiempo durante este horario, cuando aumenta la demanda de electricidad.

– Apagar las luces que no se estén utilizando: aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día y apagar bombillos en habitaciones vacías.

– Desconectar los electrodomésticos: evitar dejar televisores, computadores, cargadores y otros dispositivos conectados cuando no se estén utilizando.

– Aplazar el uso de la lavadora y la plancha: procurar utilizar estos equipos fuera del horario de mayor demanda energética.

– Regular el aire acondicionado: subir un grado la temperatura del equipo para disminuir el consumo eléctrico.

– Utilizar bombillos LED: reemplazar las bombillas tradicionales por opciones de bajo consumo energético.

– Evitar abrir constantemente la nevera: mantener la puerta cerrada y revisar que tenga un buen funcionamiento para evitar un gasto innecesario de electricidad.

– Aprovechar la luz y la ventilación natural: mantener los espacios iluminados durante el día sin necesidad de encender bombillos o utilizar equipos de climatización.

Cortes de luz hoy 25 de noviembre: horarios y lista de barrios afectados en Bogotá

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 66 a la calle 68, entre la carrera 65 y la carrera 68 – Barrio José Joaquín Vargas.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 62 a la calle 64, entre la carrera 46 y la carrera 48 – Barrio Parque Popular Salitre.

Localidad de Bosa

Desde las 7:45 a. m. hasta la 1:45 p. m. De la calle 79 sur a la calle 83 sur, entre la carrera 87 y la carrera 89 – Barrio San Bernardino Potreritos.

Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 35 sur a la calle 37 sur, entre la carrera 9 y la carrera 11 – Barrio San Luis.

Localidad de Suba

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. Gimnasio Fontana – Barrio Conejera.

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 44 a la carrera 46, entre la calle 105 y la calle 107 – Barrio Estoril.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 44 a la carrera 50, entre la calle 168 y la calle 170 – Barrio Granada Norte.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 129 a la calle 131, entre la carrera 125 y la carrera 127 – Barrio Tibabuyes.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 25 de noviembre

Municipio de Zipaquirá

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 6 a la calle 8, entre la carrera 20 y la carrera 22.

Municipio de Cajicá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Chuntame.

Municipio de Chía

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 9 a la carrera 11, entre la calle 13 y la calle 15.

Municipio de Cota

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Vereda Siberia.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 33 a la calle 35, entre la carrera 43 y la carrera 45 – Barrio Ciudadela Sucre Bella Vista Alta.

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