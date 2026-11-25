Las Águilas llegaron a Monterrey con el respaldo de su gente para disputar el primer capítulo de los cuartos de final del Apertura 2026

América llega a Monterrey entre cánticos y el respaldo de su afición. Claro Sports

América ya está en Monterrey y no llegó solo. El equipo azulcrema arribó a la Sultana del Norte para disputar ante Rayados el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 y encontró a un grupo de aficionados que esperó su llegada para alentarlo antes de una serie que puede marcar el rumbo de las Águilas en la Liguilla del Apertura 2026.

El autobús que trasladó al plantel fue recibido por aficionados azulcremas que se reunieron para cantar, alentar y mostrar su apoyo al equipo. Los seguidores acompañaron la llegada del conjunto dirigido por Guillermo Almada y dejaron claro que la distancia no impidió estar cerca del equipo antes de una de las series más importantes del torneo.

El equipo llegó a su hotel de concentración cerca de las 18:00 horas, donde alrededor de 50 aficionados esperaban al plantel. Pese a las condiciones climatológicas en Monterrey, los seguidores permanecieron en el lugar para recibir a los futbolistas y transmitirles su respaldo antes del duelo ante Rayados.

La afición acompaña al América en Monterrey

Uno de los momentos más emotivos de la llegada se produjo cuando varios integrantes del plantel se acercaron a los aficionados. Henry Martín, Ramón Juárez, Alan Cervantes y Rodolfo Cota, entre otros jugadores, atendieron a los seguidores, se tomaron fotografías y firmaron autógrafos.

¡NI LA LLUVIA FRENÓ A LA AFICIÓN DEL AME! 🦅🌧️



Las Águilas llegaron a Monterrey y se tomaron el tiempo de firmar autógrafos y posar para fotos con los aficionados a pesar de la lluvia 💛💙



El América abre la Liguilla del Apertura 2026 ante Rayados este miércoles a las 21:10 h… pic.twitter.com/Nu4VoAQE9d — Claro Sports (@ClaroSports) November 25, 2026

El recibimiento tuvo un significado especial porque América comenzará la eliminatoria como visitante. Las Águilas afrontarán el primer capítulo de los cuartos de final en el Gigante de Acero, pero antes de saltar a la cancha recibieron una muestra de respaldo de los aficionados que viajaron para acompañarlos.

Las imágenes de la llegada mostraron a los seguidores reunidos alrededor del autobús, con cánticos, muestras de apoyo para los jugadores y armando la fiesta con todo y coreografía de Payaso de Rodeo. El americanismo volvió a hacerse presente fuera de la Ciudad de México justo cuando comienza el momento más importante del Apertura 2026.

¡PURO BAILE, PURA FIESTA! 🕺🪩



La afición del Club América se dio cita afuera del hotel donde se hospeda el equipo en Monterrey para la liguilla y ya hasta se pusieron a bailar el payaso del rodeo 🤩 pic.twitter.com/UxoauRMK92 — Claro Sports (@ClaroSports) November 25, 2026

América llega con plantel completo para enfrentar a Rayados

Además del respaldo de su afición, América llegó a Monterrey con el plantel disponible para preparar el primer partido de los cuartos de final. Henry Martín, quien ha presentado molestias físicas, realizó el viaje con el grupo, mientras Brian Rodríguez también está disponible después de no participar en el último partido ante Tigres.

El escenario representa una oportunidad para las Águilas, que buscarán conseguir un resultado positivo en el Gigante de Acero antes de regresar a casa para definir la eliminatoria.

América y Monterrey se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Apertura 2026. La serie todavía no comienza, pero la afición azulcrema ya dio el primer paso: acompañar al equipo, cruzar la distancia y hacerle sentir que no estará solo en Monterrey.

Fecha y horario del Monterrey vs América, cuartos de final Liga MX

El partido de ida de los cuartos de final entre Monterrey y América se disputará el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Gigante de Acero, casa de los Rayados, donde se jugarán los primeros 90 minutos de la eliminatoria.