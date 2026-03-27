Checo Pérez: 15 años de historia en la Fórmula 1 que han marcado época

El piloto mexicano debutó en 2011 en Australia y desde entonces ha construido una trayectoria que lo llevó a competir con equipos protagonistas

Checo Pérez debutó en la F1 hace 15 años | AFP/Reuters

Este 27 de marzo de 2026 se cumplen 15 años del debut de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1, una fecha que marcó el regreso de un piloto mexicano a la máxima categoría tras tres décadas de ausencia. Aquel inicio en el Gran Premio de Australia 2011 representó el comienzo de una trayectoria que lo ha mantenido dentro del paddock durante más de una década.

Pérez llegó a la Fórmula 1 con el equipo Sauber a los 21 años. En su primera carrera, disputada en Melbourne, cruzó la meta en la séptima posición tras una estrategia de una sola parada y una gestión eficiente de los neumáticos. Sin embargo, una revisión técnica posterior provocó la descalificación tanto del mexicano como de su compañero Kamui Kobayashi por irregularidades en el alerón trasero.

A lo largo de estos 15 años, el piloto tapatío ha disputado más de 280 Grandes Premios, con un registro que incluye seis victorias, 39 podios y tres poles. Su trayectoria abarca equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac, en una carrera que lo mantiene como uno de los pilotos mexicanos con mayor presencia en la historia de la Fórmula 1.

El inicio de su carrera en la Fórmula 1

Durante su temporada debut, Checo tuvo que adaptarse a la exigencia de la categoría. Sus primeros puntos llegaron en el Gran Premio de España, donde finalizó noveno. Ese mismo año sufrió un accidente en la clasificación de Mónaco que lo dejó fuera de esa carrera y de la siguiente en Canadá. Al final de la temporada, terminó en la posición 16 del campeonato.

El 2012 marcó un punto importante en su carrera. En el Gran Premio de Malasia peleó por la victoria en condiciones de lluvia y finalizó en segundo lugar. Más adelante, en Italia, protagonizó una remontada desde el puesto 13 hasta el segundo sitio, resultado que influyó en su llegada a McLaren para la temporada siguiente.

De McLaren a consolidarse en la parrilla

Su etapa en McLaren fue breve y tras salir del equipo, encontró continuidad en Force India a partir de 2014. Con esta escudería se mantuvo durante varios años, periodo en el que acumuló podios y resultados constantes que lo colocaron como uno de los pilotos regulares fuera de los equipos principales.

En 2018 tuvo un papel relevante fuera de la pista al iniciar un proceso legal que permitió la reestructuración del equipo, lo que derivó en la creación de Racing Point. Pérez permaneció en la estructura durante la transición y continuó como parte del proyecto.

Checo Pérez en su etapa con McLaren | Stan Honda / AFP

La primera victoria y su paso por Red Bull

En 2020 consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Sakhir. En esa carrera remontó tras un incidente en la primera vuelta y logró el triunfo, resultado que influyó en su fichaje por Red Bull para la siguiente temporada.

Con el equipo austriaco, Checo sumó victorias, podios y contribuyó a la obtención de campeonatos de constructores. En 2023 alcanzó el subcampeonato de pilotos, el mejor resultado de su carrera. Además, se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en el Gran Premio de México.

Checo Pérez obtuvo su mejor resultado en F1 en Red Bull | Reuters

Su presente en la Fórmula 1

Tras su salida de Red Bull al final de la temporada 2024, Sergio Pérez se mantuvo fuera de la parrilla durante 2025, en un periodo en el que evaluó opciones para continuar su carrera. Su regreso se concretó para 2026 con Cadillac F1 Team, una escudería que se incorporó como el equipo número 11 en la parrilla de la Fórmula 1.

El proyecto de Cadillac representa un reto distinto dentro de la trayectoria del piloto mexicano. A diferencia de su etapa en Red Bull, donde competía por victorias y podios, el enfoque actual está centrado en el desarrollo del monoplaza y la consolidación de la estructura del equipo dentro de la categoría.

Por ello, la experiencia acumulada por Pérez a lo largo de más de una década en la Fórmula 1 toma relevancia. Su paso por equipos como Sauber y Force India, donde participó en procesos de crecimiento y evolución, lo posiciona como una pieza clave para aportar información técnica y guiar el progreso del proyecto.

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