Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Jaguares de Córdoba por la Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala al juego entre Deportes Tolima y Jaguares de Córdoba.

Deportes Tolima vs Jaguares de Córdoba, previa | Claro Sports

Continúan las acciones del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Deportes Tolima recibe en su casa, el Estadio Manuel Murillo Toro, a Jaguares de Córdoba. Dos clubes que viven realidades completamente distintas en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Los ‘felinos’ son decimosextos de la tabla de posiciones, mientras que, los ‘pijaos’ son octavos.

Posible alineación de Deportes Tolima para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Tolima: Luis Marquínez; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Juan José Mera, Junior Hernández; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Yimar Parra, Juan José Torres; Jader Valencia y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Posible alineación de Jaguares de Córdoba para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Luis Jiménez, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Faber Gracia; Johan Hinestroza, Yan Mosquera; Yairo Moreno, Fabián Mosquera, Johar Mejía y Duván Rodríguez. DT: Andrés Acosta.

¿Cómo y dónde ver Tolima vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio Manuel Murillo Toro arrancará a las 6:10 p.m. del sábado 28 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Deportes Tolima

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Tolima | Fecha 13.

19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.

15.03.2026 | América de Cali 1-1 Deportes Tolima | Fecha 11.

11.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 O’Higgins | Copa Libertadores (tercera fase – vuelta).

Últimos partidos de Jaguares de Córdoba

23.03.2026 | Jaguares 1-1 Águilas Doradas | Fecha 13.

19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares | Fecha 12.

15.03.2026 | Jaguares 1-2 Independiente Medellín | Fecha 11.

09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16 (pendiente).

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia) .

. Asistente 1: John Aguilar (Risaralda).

John Aguilar (Risaralda). Asistente 2: Diego Urrego (Cundinamarca).

Diego Urrego (Cundinamarca). Cuarto árbitro: Jhon Zambrano (Tolima).

Jhon Zambrano (Tolima). VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá).

David Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Juan D. Gutiérrez (Meta).

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