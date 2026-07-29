¡Colombia sigue dominando el patinaje en Santo Domingo! La velocidad da dos oros más al país

Kollin Castro y Jhon Tascón se hicieron con la medalla de oro en la final del patinaje de velocidad, cada uno venciendo en su respectiva categoría.

Kollin Castro en la pista de patinaje | Foto: Santo Domingo 2026

Las pruebas de patinaje siguen en el orden del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y en esta ocasión fue el turno para la velocidad. La representación colombiana volvió a decir presente con dos oros en la rama femenina y masculina, ratificando el poderío en ese deporte.

En lo que fue la jornada inmediatamente anterior del pasado martes 28 de julio, las atletas ‘Cafeteras’ hicieron el 1-2 en la prueba de eliminación de mujeres en los 15.000 metros con Gabriela Rueda y Kollin Castro. En los varones Juan Mantilla se hizo con el primer puesto, cerrando así una gran actuación en esa modalidad.

Ahora el turno fue para la velocidad a una vuelta, donde de nuevo Kollin fue una de las protagonistas, aunque se debe mencionar que Gabriela también participó. En los hombres Jhon Tascón fue el encargado de brillar, imponiéndose en la pista al igual que su compatriota, sellando así una actuación destacable.

Doble oro en el patinaje de velocidad

Tras superar las fases previas, Kollin y Gabriela tenían en frente una nueva posibilidad de sumar más medallas. Ivonne Nochez de El Salvador y Wilmary Toro de Venezuela eran las rivales a vencer. Recordemos que en esta prueba es solo una vuelta y el orden de llegada daba las preseas en disputa.

Castro siempre se mantuvo en punta, mostrando gran técnica y potencia desde el comienzo. Rueda por su parte quedó rezagada, pero lo importante era la pelea al frente de la carrera. Kollin logró sacarle casi un metro de ventaja a Nochez, quien terminó quedándose con la plata. Toro obtuvo el bronce en esta modalidad.

Unos instantes después salieron los varones al circuito, el cual fue el mismo que las damas. En las semifinales se quedó Mantilla, pero Tascón logró el tercer lugar y meterse entre los cuatro a disputar la final. En esa vuelta decisiva el colombiano se impuso en un cerrado sprint al venezolano Roberto García y al salvadoreño Sebastián Ruiz.

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