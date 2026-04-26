Johan Carbonero se exhibe con gol para el Inter de Porto Alegre ante Botafogo
El delantero se puso el overol y aportó en la igualdad del ‘Colorado’ fuera de casa.
Johan Carbonero vuelve a robarse miradas en el fútbol brasileño. El extremo, quien forma parte del proceso de Selección Colombia, aspira hacerse a un lugar en la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Se ha caracterizado por su picardía en el ataque y la explosividad de cara al gol.
En efecto, el cafetero se reportó con gol en el reciente duelo del Inter de Porto Alegre. Terminó en tablas, con un 2-2 frenético en la etapa complementaria, que dejó con mejor sabor de boca al cuadro visitante por salvar el punto. Carbonero fue titular, mientras que Rafael Santos Borré ingresó a los 62′.
Danilo rompió el cero para la localía (54′), pero rápidamente Carbonero emparejó la cuestión cinco minutos más tarde. Después de su diana, Cristian Medina quiso provocarle ilusión a la hinchada local (65′). No obstante, se repitió la historia, ya que Alexandro Bernabei terminó sellando el 2-2 final del cotejo.
El gol de Johan Carbonero
El extremo de 26 años llegó a su segundo gol en la temporada. Ya había festejado en la victoria 1-2 del Inter frente a Santos el pasado 18 de marzo, por lo que el último duelo tuvo un valor gigante para terminar tomándose confianza.
Su gol fue de manual para los contragolpes. Del campo propio, en un balón frontal, todo terminó en la anotación del exjugador de Racing y Once Caldas. Alerrando, su socio en ofensiva, le lanzó una pelota entre líneas que luchó hasta el final.
El colombiano quedó casi que mano a mano, salvo alguna resistencia de los zagueros centrales. Picó rumbo al área y definió cruzado de pierna derecha, sentenciando la igualdad parcial cerca de la hora de partido.
INTERNACIONAL EMPATA O JOGO!!— Prime Video Sport Brasil (@pvsportbr) April 25, 2026
Así se configuró una igualdad importante. El ‘Colorado’ llega a los 14 puntos, pero aún está fuera de zona de clasificación. Su próximo duelo será de local, ante Fluminense, el próximo domingo 3 de mayo a las 4:30 p.m. (hora COL).