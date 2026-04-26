El duelo entre Pachuca y Pumas termina en conato de bronca

El atacante de los Tuzos, Salomón Rondón terminó expulsado por enfrascarse en una pelea con el arquero Keylor Navas

El silbante tuvo que sacar tarjetas para calmar los ánimos | Imago7

Lleno de tensión y polémica fue como terminó el partido entre los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la UNAM, efectivo por la jornada 17 del Clausura 2026, mismo que el conjunto universitario resolvió con un 2-0 a su favor en el Estadio Hidalgo. La frustración hizo presa del cuadro hidalguense, quienes perderán a Salomón Rondón para el duelo de ida de los cuartos de final.

En los instantes finales del encuentro, en una disputa de balón entre el venezolano y el costarricense, Rondón terminó soltando un manotazo hacia su espalda, haciendo contacto con la humanidad de Navas. El portero cayó al suelo, y los jugadores de ambos bandos empezó a enfrascarse en una fuerte discusión, sin que la misma llegara a mayores. El saldo terminó en solo una tarjeta de amonestación para el ‘Rey Salomón’.

Minutos más tarde, cerca del silbatazo final, se generó un nuevo choque entre Rondón y Navas, ya afuera del terreno de juego. En esta ocasión el goleador de los hidalguenses no pudo evitar un contacto más fuerte hacia el internacional costarricense (siendo víctima de su molestia), por lo que Navas, de nueva cuenta, terminó sobre el pasto.

Dicha situación provocó el enojo de los jugadores universitarios, quienes de inmediato encararon de nuevo a elementos hidalguenses. Ahora, el colegiado tardó más en poder controlar los ánimos, aunque al final pudo conseguirlo. Su agresión le costó la tarjeta roja a Rondón, razón por la cual no podrá disputar el duelo de ida de los cuartos de final.

CONATO DE BRONCA.🚨



Así fue como terminó el encuentro entre Tuzos y Pumas, por un posible penal para Pachuca.



Dos bajas importantes para @Tuzos en los Cuartos de Final. #Clausura2026 pic.twitter.com/A82qoQ5h7l — PressPort (@PressPortmx) April 26, 2026

Minutos más tarde, ya con los jugadores de los Tuzos fuera del campo y con las gradas casi vacías, los elementos de los Pumas se mantuvieron en el terreno de juego, ya que no pudieron retirarse a los vestidores, debido a que algunos fanáticos en las gradas estuvieron arrojándoles objetos, situación que obligó a grupos de seguridad a retirar a los agresores.

Todavía no puede salir @PumasMX de la cancha del Estadio Hidalgo, la porra de #Pachuca les está aventando cosas desde la tribuna…



La mitad del equipo sigue en la cancha @somos_FOX pic.twitter.com/LZpPbzwE3Y — Alonso Cabral (@Alonso_Cabral) April 26, 2026

Con este triunfo, los Pumas llegaron a 36 puntos, y amenazan con quedarse con el liderato en solitario, a la espera de lo que pase con las Chivas del Guadalajara en su duelo ante los Xolos de Tijuana. Por su parte Pachuca se quedó con 31 unidades y por el momento se estaciona en el tercer lugar de la general, esperando conservar dicha posición una vez que haya concluido la jornada.

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