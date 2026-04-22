Las grandes dudas de Colombia a 50 días del Mundial: los puestos que aún no están definidos

Néstor Lorenzo ajusta detalles en la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, con incógnitas en la convocatoria y fecha de debut confirmada ante Uzbekistán.

Néstor Lorenzo – DT de Colombia | Reuters.

A tan solo 50 días del inicio del Mundial 2026, la Selección Colombia entra en la etapa más decisiva del proceso de preparación. El cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, ya trabaja en la depuración de la lista de convocados, aunque todavía existen tres grandes incógnitas que mantienen abierta la conformación definitiva del plantel que disputará la cita orbital.

El análisis es constante dentro del cuerpo técnico, especialmente en posiciones clave donde la competencia interna ha elevado el nivel de exigencia. El rendimiento reciente de varios jugadores ha complicado las decisiones, obligando a Lorenzo a evaluar con detalle cada alternativa antes de entregar la convocatoria oficial.

El arco, la primera gran duda de Néstor Lorenzo

La primera incógnita está en la portería, donde aún no está definido quiénes serán los tres arqueros que viajarán al Mundial. En la lista de candidatos aparecen Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero y Kevin Mier, cuatro nombres de peso que compiten por un lugar en la nómina final.

La decisión no será sencilla, ya que todos han tenido participación en el proceso reciente de la Selección y cuentan con experiencia internacional. Sin embargo, solo tres de ellos podrán integrar la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia / Vizzor.

El lateral izquierdo suplente, otro punto en discusión

La segunda gran duda pasa por el lateral izquierdo, una posición donde el titular parece claro: Johan Mojica. No obstante, la incógnita está en quién ocupará el rol de suplente directo en esa zona del campo.

En competencia aparecen Álvaro Angulo, Déiver Machado y Cristian Borja, tres jugadores que han tenido presencia en convocatorias recientes y que mantienen vivas sus opciones. La versatilidad y el rendimiento en sus clubes serán determinantes para la decisión final del entrenador.

El frente de ataque y la última vacante en el ‘9’

La tercera y última duda se concentra en la delantera, donde todo indica que Colombia llevará tres centrodelanteros. Dos de los cupos parecen definidos para Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba, quienes atraviesan un buen momento goleador en sus respectivos clubes.

El interrogante principal está en quién ocupará la tercera plaza. En esa pelea aparecen Jhon Durán y Rafael Santos Borré, aunque no se descarta que Néstor Lorenzo sorprenda con una alternativa distinta, dependiendo del enfoque táctico que quiera darle al equipo.

La Federación y el cuerpo técnico tienen como fecha límite el 1 de junio para entregar la lista oficial de convocados que representará al país en la Copa del Mundo. A partir de allí, comenzará la concentración definitiva rumbo al torneo.

Colombia debutará el 17 de junio ante la Selección de Uzbekistán en Ciudad de México, un compromiso que marcará el inicio del sueño mundialista para la Tricolor en una edición que genera altas expectativas entre los aficionados.

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