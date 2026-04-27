Mario Zagallo, el único tetracampeón del mundo: el hombre que marcó la historia de Brasil

De Suecia 1958 a Estados Unidos 1994, Zagallo construyó una trayectoria única con Brasil en la Copa del Mundo

Jorge Mario Zagallo ocupa un lugar único en la historia de los Mundiales. Su trayectoria está ligada directamente al desarrollo de Brasil como potencia del fútbol internacional, con un recorrido que abarca distintas etapas dentro de la selección. A lo largo de 36 años, el brasileño se hizo de cuatro títulos de Copa del Mundo, una marca que no ha sido igualada.

Nacido en Maceió en 1931, Zagallo creció en Río de Janeiro, donde inició su vínculo con el fútbol. Desde joven definió su objetivo de convertirse en jugador profesional, camino que lo llevaría a integrarse a la selección brasileña en una de sus etapas más relevantes.

1958: el inicio de una era como jugador

El primer título de Zagallo llegó en el Mundial de Suecia 1958. Formó parte de un equipo que marcó el inicio de una etapa de dominio para Brasil. En ese torneo, ocupó la posición de extremo izquierdo dentro de un sistema que combinaba talento ofensivo con ajustes defensivos.

Su participación fue clave en el funcionamiento del equipo. A diferencia de otros atacantes, Zagallo retrocedía para apoyar en la marca, lo que permitió modificar el esquema tradicional y generar un equilibrio en el campo. Esa función fue uno de los factores que facilitó el desempeño de jugadores como Pelé y Garrincha.

En la final, además, aportó en el marcador. Anotó uno de los goles en la victoria ante Suecia, consolidando su papel dentro del equipo en el torneo donde Brasil consiguió su primer campeonato mundial.

1962: continuidad en el dominio de Brasil

Cuatro años después, Zagallo repitió como campeón en el Mundial de Chile 1962. En esa edición, Brasil mantuvo la base del equipo anterior y volvió a imponer su estilo de juego en el torneo.

Durante la competencia, el extremo sumó participaciones en ataque y colaboró en la generación de juego. Su aporte incluyó goles y asistencias, manteniendo su rol dentro del sistema colectivo que permitió a Brasil sostener su nivel competitivo. Con este título, Zagallo se convirtió en bicampeón como jugador, formando parte de una generación que consolidó a la Selección como referente en el fútbol internacional.

1970: el título como entrenador

El tercer campeonato en su carrera llegó en México 1970, esta vez como director técnico. Zagallo asumió el cargo de la selección brasileña a pocos meses del torneo, en un contexto donde el equipo buscaba estabilidad.

Bajo su conducción, Brasil encontró un funcionamiento que integró a figuras como Pelé en su última participación mundialista. El equipo logró adaptarse a las condiciones del torneo y mantuvo regularidad durante toda la competencia. La victoria en la final le permitió a Zagallo convertirse en campeón del mundo como entrenador, ampliando su impacto dentro de la historia del fútbol brasileño.

1994: el cuarto título desde el banquillo

El cuarto campeonato de Zagallo llegó en Estados Unidos 1994, donde formó parte del cuerpo técnico como asistente de Carlos Alberto Parreira. En esta ocasión, su experiencia fue parte del proceso que llevó a Brasil a conquistar un nuevo título.

Su participación en esa edición cerró un ciclo que lo vinculó a cuatro Copas del Mundo en distintos roles. A lo largo de su carrera, también participó en siete ediciones del torneo y estuvo presente en cinco finales. Con estos logros, Zagallo se mantiene como el único tetracampeón del mundo, con una trayectoria que abarca desde el campo de juego hasta la dirección técnica.

El hombre que lo ganó todo: Zagallo y su marca eterna en los Mundiales Claro Sports

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Mario Zagallo ocupa el lugar 45 en el conteo regresivo de Claro Sports rumbo a la Copa del Mundo, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes en la historia de los Mundiales. Su trayectoria como jugador, técnico y asistente, con cuatro títulos conquistados, lo distingue dentro de una lista que reúne a los mejores futbolistas de todos los tiempos. En este ranking, Zagallo aparece junto a leyendas que marcaron época, confirmando su impacto en la evolución del fútbol brasileño y su papel clave en la construcción de una de las selecciones más dominantes del planeta.

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