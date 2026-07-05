México vs Inglaterra retrasa su inicio por tormenta eléctrica: arrancará a las 19:00

La activación del protocolo climático modificó el horario del duelo de octavos en el Estadio Ciudad de México, con calentamiento desde las 18:05

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, retrasó una hora su inicio en el Estadio Ciudad de México debido a la activación del protocolo por tormenta eléctrica en la capital del país.

El duelo, que estaba programado originalmente para disputarse a las 18:00 horas, arrancará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. De acuerdo con la actualización operativa, el calentamiento de ambas selecciones comenzará a las 18:05 horas, siempre bajo la supervisión de las autoridades encargadas del protocolo climático.

La medida responde a las condiciones climatológicas registradas en la Ciudad de México y tiene como objetivo proteger a jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo, medios de comunicación y aficionados presentes en el inmueble. La prioridad del operativo es garantizar que existan condiciones seguras antes de permitir el inicio del encuentro.

⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa.



18:05 Inicio de calentamiento



19:00 Inicio de partido



¡Seguimos juntos, Incondicionales! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/EalnGI0MM1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

El protocolo por tormenta eléctrica mueve el horario del México vs Inglaterra

El protocolo por tormenta eléctrica se activa cuando existe riesgo por descargas en las inmediaciones del estadio. La llamada 8 Mile Rule establece que, si se detecta un rayo dentro de un radio de ocho millas, equivalente a unos 12.8 kilómetros, la actividad en cancha debe suspenderse o retrasarse hasta que las condiciones permitan reanudar el evento con seguridad.

La lluvia por sí sola no obliga a detener un partido, pero la presencia de actividad eléctrica cerca del inmueble modifica el desarrollo del operativo. En este caso, la decisión fue retrasar el arranque del México vs Inglaterra para esperar una nueva evaluación de las condiciones en el Estadio Ciudad de México.

Durante este tipo de situaciones, el monitoreo se realiza desde el centro de operaciones del estadio, con participación de autoridades de la ciudad, Protección Civil, personal meteorológico, seguridad del inmueble y áreas operativas de la organización. El seguimiento incluye radares y reportes sobre la evolución de la tormenta en la zona.

México busca el pase a cuartos ante Inglaterra

La selección mexicana llega a este partido después de cerrar la fase de grupos sin derrotas y de vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, también en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por Javier Aguirre se presenta en los octavos de final con cuatro victorias en el torneo y con la posibilidad de dar otro paso ante su afición.

Inglaterra, por su parte, avanzó a esta instancia tras superar 2-1 a la República Democrática del Congo, con doblete de Harry Kane. El conjunto inglés se instaló como rival del Tricolor en una eliminatoria que definirá uno de los boletos a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

El retraso modifica la logística previa al partido, pero no cambia el escenario deportivo: México e Inglaterra disputarán un duelo de eliminación directa en el Estadio Ciudad de México, con el ganador clasificado a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Con el nuevo horario, el calentamiento iniciará a las 18:05 horas y el balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan y el protocolo de seguridad autorice el arranque del encuentro.

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