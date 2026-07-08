Alexia Putellas destaca el orgullo de los aficionados tras eliminación de México en el Mundial 2026

La española participa en proyecto que ayuda a impulsar el fútbol femenil en nuestro país. Les pide a las niñas que deseen ser futbolistas, a perseguir su sueño

La española se dijo feliz por el crecimiento del futbol femenil en México | Imago7

Alexia Putellas, futbolista española dos veces ganadora del Balón de Oro, llegó a la Ciudad de México para presentar “El Camino del Juego”, un proyecto que busca transformar espacios públicos en canchas y entornos comunitarios seguros para niñas que desean jugar futbol. La iniciativa contempla intervenciones en varias alcaldías de la capital, así como en Monterrey y Guadalajara, beneficiando a miles de personas.

En entrevista con Uno TV, Putellas destacó el nivel del futbol femenil mexicano y la pasión de los aficionados. “El feedback siempre es el mismo, es un país súper pasional con el fútbol, que lo viven muchísimo y es muy interesante“, señaló la jugadora, quien también pudo presenciar el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

La española expresó su conexión con el público mexicano: “Estoy encantada por estar una vez más aquí en México, me siento como en casa y me tratan fenomenal”. Además, añadió que, a pesar de la eliminación de la selección, los aficionados demostraron orgullo por su equipo y por la forma en que viven el futbol. “Me supo mal porque, al final, estaba aquí y quería que estuvieran felices, pero lo que me transmitiste después del partido es que estaban súper orgullosos de ser mexicanos y de cómo lo viven. Personalmente, una alegría poder vivir estas cosas”.

Respecto al proyecto “El Camino del Juego”, la futbolista explicó que su objetivo es ofrecer oportunidades a niñas que quieren dedicarse al futbol profesional. “Ayer estaba en los torneos en el campo de Azcapotzalco y pude hablar un poco con las niñas. Muchas de ellas querían ser futbolistas, una opción que hace 20 años no existía”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a las menores a seguir sus sueños: “Si realmente desean ser jugadoras… sí que es verdad, es un camino difícil, pero si es su sueño, que peleen por ello”. Su mensaje refuerza la importancia de la inclusión y la creación de espacios seguros para el desarrollo deportivo femenino.

El programa tiene previsto activar diez espacios públicos durante 2026. Hasta ahora, cuatro canchas ya fueron intervenidas en la alcaldía Álvaro Obregón, beneficiando a cerca de 15 mil personas. Con la implementación total, se estima alcanzar alrededor de 55 mil beneficiarios directos en todo el país.

Con esta visita, Putellas no solo promueve el deporte femenino, sino que también busca generar un cambio en la percepción social sobre la práctica del futbol entre las niñas mexicanas, reforzando la educación y la participación comunitaria a través de la actividad física.

TE PUEDE INTERESAR: