Argentina derriba la muralla de Suiza en tiempos extra y enfrentará a Inglaterra en semifinales

Leo Messi sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia en la Copa del Mundo al registrar 10 asistencias

Julián Álvarez guardó el balón en el ángulo de la portería suiza | Reuters

La Albiceleste sigue soñando con el bicampeonato. Se definieron las semifinales de la Copa del Mundo 2026, luego de que Argentina derrotó 3-1 a Suiza en el Estadio Kansas City en tiempos extra, gracias a un par de goles para derribar la muralla helvética, que jugó 48 minutos con un hombre menos por la expulsión de Breel Embolo. Un resultado que enfrentará a los sudamericanos con Inglaterra para reavivar una añeja rivalidad dentro de la justa mundialista.

El partido comenzó con los europeos lanzados al frente, buscando ser propositivos para tratar de ponerse en ventaja en el marcador, pero para su mala fortuna se vieron sorprendidos y se vieron en desventaja en una de las primeras acciones de peligro de los sudamericanos.

Después de un tiro de esquina, Leo Messi mandó un centro a primer poste, donde se levantó Alexis Mac Allister para rematar de cabeza y mandar a guardar el esférico al poste más lejano, con lo que puso el 1-0 parcial. Un duro golpe para los helvéticos del cual buscaron reponerse lo más rápido posible.

GOOOOOL DE ARGENTINA ¡GOOOOL DE MAC ALLISTER! 🇦🇷



¡Gool de la Albiceleste! ¡Cabezazo del 1-0!



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Por otra parte, la asistencia del astro argentino significó la décima asistencia de La Pulga en la historia de la Copa del Mundo, separándose de las nueve registrados por Diego Armando Maradona. Por lo que Messi sigue escribiendo su nombre con letras de oro dentro de la justa mundialista.

Pese a que los de Europa Central tuvieron más la posesión de la pelota y llegaron por los costados con Dan Ndoye y Breel Embolo, la defensa de la Albiceleste y Emiliano Martínez evitaron la caída de su marco en lo que restó de la primera mitad.

Suiza empata y la polémica se hace presente con la expulsión de Breel Embolo

Para la segunda parte, los suizos no quitaron el dedo del renglón y se mantuvieron bajo la misma tónica de seguir buscando la anotación que igualara el marcador. Para su buena fortuna, la recompensa llegó apenas al minuto 67 con la anotación de Ndoye.

Los helvéticos armaron una jugada en ataque por el costado de la izquierda, donde encontraron al delantero con un pase filtrado dentro del área. El ariete controló el esférico y con un toque suave y cruzado venció al Dibu Martínez para poner el 1-1 parcial.

GOOOOOL DE SUIZA ¡GOOOOOL DE NDOYE! ⚽🇨🇭



Dan Ndoye pone el empate ante Argentina



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Con el empate en el Estadio Kansas City, la polémica arbitral volvió a hacerse presente en un duelo de la Albiceleste. Embolo cayó al pasto tras la llegada de un rival sudamericano, lo que había significado la tarjeta amarilla para Leandro Paredes; sin embargo, el silbante revisó la acción en el VAR por confusión de identidad y al ver que el delantero suizo fingió el contacto, fue él quien se quedó con la amonestación.

Al haber visto la cartulina preventiva en la primera parte, el silbante no dudó en mostrarle la segunda amarilla por fingir una falta, por lo que vio la tarjeta roja que le obligó a abandonar la cacha con lágrimas por la frustración del momento.

En los minutos finales Messi tuvo un mano a mano con el guardameta Gregor Kobel, pero el guardameta se quedó con el esférico, solo que la acción quedó invalidada por una posición adelantada del argentino. Siendo el primer juego de la competencia en el que el Leo se quedó sin poder anotar.

Con la ventaja numérica dentro del campo, la Albiceleste aprovechó los espacios para asediar al rival en su propia área para encontrar la anotación que le diera la victoria y el pase a las semifinales del Mundial 2026. Ante una muralla roja, los sudamericanos no pudieron vencer a Kobel con los disparos de larga distancia de Nico González y Thiago Almada, por lo que el encuentro se fue a tiempos extra.

El marcador tomó forma al minuto 112, con un golazo de Julián Álvarez que quedará en el recuerdo de la afición sudamericana. El delantero recibió la pelota cerca de la media luna, desde donde se animó a sacar un potente disparo para colgar el balón al ángulo más lejano. Con la necesidad de encontrar el empate, los del Viejo Continente se lanzaron al frente y dejaron algunos huecos por lo que pasaron los rivales.

⚽🇦🇷 GOOOOL DE ARGENTINA

¡GOOOOL QUE SABE A SEMIFINALES! ⚽🇦🇷



¡En el segundo tiempo extra, pone el 2-1! ¡Ponganle correa!



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Al 120+1 el cuadro de Lionel Scaloni armó un contragolpe con tres hombres atacando y solo dos defendiendo; sin embargo Gregor Kobel negó la anotación tras un primer disparo, pero ya no pudo frenar el contrarremate de Lautaro Martínez para poner el 3-1 definitivo, luego de colocar la número cinco en la base del poste izquierdo del guardameta.

¡GOOOOL DE ARGENTINA! ¡ESTARÁN EN SEMIFINALES!🇦🇷🏆



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Con este resultado, la selección de Argentina se metió a las semifinales contra Inglaterra, que revivirá una rivalidad con pasado histórico en cuanto a lo deportivo y sociocultural que nació hace 40 años, en la edición de México 1986.

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