Banderas y recuerdos del Mundial 2026 permanecen en el Estadio Azteca

Tres semanas después del Mundial 2026, el Coloso de Santa Úrsula mantiene banderas inglesas y decoración del torneo, recordando la pasión de los fans

El Estadio Banorte aún vibra con el legado del Mundial. Imago 7

Aunque México fue eliminado hace poco más de tres semanas del Mundial 2026, el Estadio Banorte aún conserva vestigios de la Copa del Mundo. Los seguidores ingleses dejaron su marca en el inmueble: banderas colgadas en las paredes y el branding oficial del torneo todavía se mantienen intactos, recordando la presencia de los fanáticos y el paso de las selecciones internacionales por el estadio.

Durante el partido Cruz Azul vs Puebla de la Jornada 2 del Apertura 2026, los asistentes pudieron observar cómo los adornos del Mundial no han sido retirados. Incluso en el túnel de salida hacia el campo de juego, sigue visible la bandera de Inglaterra, un testimonio de la pasión y el entusiasmo que los seguidores británicos desplegaron durante la fase de grupos y la eliminación de México. LEE LA NOTA COMPLETA

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