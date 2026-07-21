¡Fue una muralla! Dávinson Sánchez, en el top 10 del Mundial 2026

El defensor central colombiano, Dávinson Sánchez, fue incluido en el top 10 de los mejores defensas del Mundial 2026.

Dávinson Sánchez, defensor central de Colombia| Vizzor

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 finalizada, poco a poco se van revelando los listados de los mejores participantes tanto a nivel individual como colectivo. Justamente, después de haber vivido un Mundial donde las defensas fueron grandes protagonistas. Dávinson Sánchez, de la Selección Colombia, fue reconocido.

El defensor central del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo es uno de los capitanes de su selección. El número 23 del combinado amarillo, azul y rojo, fue uno de los mejores calificados en todos los partidos que disputaron los ‘cafeteros’ en el Mundial 2026. De hecho, solamente fue regateado una vez en toda su estancia en el Mundial 2026.

Con grandes actuaciones ante la República Democrática del Congo, Portugal y Ghana, se llevó todas las miradas de los amantes de una buena defensa en el fútbol mundial. El único lunar en la presentación de Dávinson Sánchez en la cita orbital fue el balón que estrello en el travesaño en la tanda de penales entre Colombia y Suiza por los octavos de final.

Dávinson Sánchez, dentro de la élite defensiva del fútbol mundial

Así las cosas, la FIFA hizo oficial su ranking de los defensas más destacados de esta edición 2026. Un listado en la que no solo figura el colombiano. Sino que se posiciona en la octava casilla por encima de los franceses Dayot Upamecano y Aurélien Tchouaméni. Ahora bien, los españoles Rodri, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Aymeric Laporte y Pedri, junto al argentino Cristian Romero y el canadiense Luc de Fougerolles, se establecieron por encima del ‘tricolor’.

Dávinson Sánchez fue pieza clave de la Selección Colombia en los cinco partidos que disputó. Y tuvo una calificación promedio por encima de los 6.8 puntos. Además, solamente vio la tarjeta amarilla en una ocasión. Justamente, en el duelo de la eliminación colombiana ante Suiza.

No en vano, al defensa central de 30 años le han salido varios pretendientes. Como de Italia ya ha hecho una oferta formal a Galatasaray de Turquía, pero fue rechazada. Mientras que, Bournemouth de Inglaterra prepara también una ofrecimiento para hacerse con sus servicios.

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