Mac Allister responde a las burlas tras la derrota ante España: “Nos ayudan a sentirnos más orgullosos de ser argentinos”

Tras perder la Final ante España, el mediocampista agradeció a la afición argentina y lanzó un mensaje para quienes celebraron su dolor

Foto por KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Alexis Mac Allister rompió el silencio tras la Final de la Copa del Mundo 2026 con un mensaje dirigido a la afición argentina. Días después de la derrota frente a España, el mediocampista del Liverpool dejó de lado el análisis futbolístico para centrarse en el vínculo que se fortaleció entre la Albiceleste y su gente durante todo el torneo, además de agradecer el respaldo recibido pese a quedarse a un paso de defender el título obtenido en Qatar 2022.

El campeón del mundo reconoció el dolor que dejó quedarse tan cerca de conquistar un segundo Mundial consecutivo, aunque también pidió valorar el recorrido que realizó el equipo a lo largo del campeonato. En el inicio de su mensaje, destacó la unión del grupo para superar los momentos complicados que enfrentaron durante la competencia.

Mac Allister destaca la unión de Argentina tras perder la Final

“Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera”.

“Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos”.

El recuerdo del apoyo argentino en el estadio y Buenos Aires

El volante explicó cuáles fueron esas dos escenas que más lo marcaron tras la derrota en la Final. La primera ocurrió en el estadio, cuando los aficionados argentinos respondieron con cánticos mientras los jugadores recibían las medallas de subcampeones. La segunda llegó de regreso a casa, con miles de personas acompañando al plantel pese a las condiciones climáticas.

“La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta!”

Aunque aceptó que la tristeza era inevitable tras perder una Final, Mac Allister llamó a la afición y al propio grupo a levantarse y mirar hacia adelante. Incluso compartió una frase que, según explicó, le recordó su madre para afrontar el momento y pensar en los próximos desafíos de la selección.

“Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: ‘Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo’”.

Mac Allister responde a quienes celebraron la derrota de Argentina

En la parte final de su publicación, el futbolista dedicó un agradecimiento especial a todas las personas que acompañan a la Selección Argentina fuera de los reflectores. Desde familiares y amigos hasta integrantes del cuerpo de trabajo, Mac Allister aseguró que todos forman parte del camino recorrido por el equipo.

“Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos”.

Finalmente, el mediocampista cerró con un mensaje dirigido tanto a la afición argentina como a quienes aprovecharon la derrota para burlarse del equipo. A los primeros les agradeció el apoyo incondicional durante todo el torneo, mientras que a los segundos les respondió asegurando que esas críticas únicamente fortalecen el orgullo que siente por representar a su país.

“Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino. Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos”.

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