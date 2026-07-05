¡Nuevo fracaso de Brasil! Noruega los elimina del Mundial 2026 con un Erling Haaland en modo androide

Carlo Ancelotti fracasa y la verdeamarela vuelve a quedar fuera de la Copa del Mundo a manos de una selección europea

Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026. | Reuters e IMAGN IMAGES via Reuters

Dos genialidades de Erling Haaland fueron suficientes para que Noruega derrotara 2-1 a Brasil y lo dejara fuera de la Copa del Mundo 2026, en los octavos de final disputados en Nueva York, por lo que ahora espera al ganador del duelo entre México e Inglaterra para darle vida a los cuartos de final.

Sí, la verdeamarela volvió a quedarse en la orilla, siendo eliminada en los últimos seis Mundiales de forma consecutiva por selecciones de la UEFA. Su última victoria en eliminación directa contra un conjunto europeo fue en la final de 2002, sumando ya 24 años sin poder superar a una selección del Viejo Continente en estas instancias. En Alemania 2006 lo dejó fuera Francia, en Sudáfrica 2010 fue Países Bajos; en Brasil 2014 lo goleó Alemania, en Rusia 2018 cayó con Bélgica, en Qatar 2022 fue Croacia y en este 2026 su verdugo ha sido Noruega.

¡GOOOOL DE NORUEGA! ¡GOOOOL DE HALAAND! 🤌⚽



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Este descalabro, también marca el adiós de Neymar Jr., quien acudió a la cita en malas condiciones físicas, sumando muy pocos minutos y despidiéndose con el gol de su equipo esta tarde (anota por cuarto Mundial consecutivo), pero con más pena que gloria, en una carrera muy prometedora que terminó siendo marcada por las lesiones.

El primer tiempo fue explosivo e intenso, pero el marcador no reflejó la cantidad de llegadas que se presentaron en ambas áreas. Noruega arrancó con presión alta y encontró la red apenas al minuto 2, cuando Patrick Berg mandó la pelota al fondo tras una jugada por derecha, aunque la anotación fue anulada por fuera de lugar de Alexander Sorloth.

Vaya susto para los sudamericanos, que respondieron de inmediato con mayor posesión y a cargar el juego por los costados, sobre todo con Vinicius Junior y Gabriel Martinelli. Esta actitud les trajo buenos dividendos, pues se les presentó la oportunidad más clara al minuto 13, luego de una revisión en el VAR por una falta sobre Matheus Cunha dentro del área. Penalti para la Canarinha.

Parecía que el encargado de cobrar sería el delantero del Real Madrid, quien inicialmente tomó la pelota, pero finalmente fue Bruno Guimaraes quien disparó y falló el penal con una gran atajada de Orjan Nyland, en una jugada que les pesó mucho al final.

Después de esta acción, el partido entró en una etapa de mayor disputa en medio campo. Brasil intentó instalarse en terreno rival, con salidas rápidas y centros al área, mientras Noruega buscó pausar el ritmo con posesiones largas desde el fondo, aunque le costó superar la presión brasileña y encontrar espacios para Martin Odegaard y Erling Haaland.

En los minutos finales del primer tiempo, el duelo volvió a abrirse. Brasil tuvo llegadas importantes con Vinicius, quien robó una pelota en salida y estuvo cerca de marcar, pero Nyland volvió a aparecer para evitar el gol. Los europeos contestaron con disparos de Odegaard y una ocasión de Haaland dentro del área, aunque Alisson respondió con seguridad para también mantener el cero.

Los seis minutos de agregado mantuvieron la tensión. Noruega adelantó líneas y generó una última oportunidad con Odegaard, pero Alisson volvió a aparecer bajo los tres postes, achicó bien y se quedó con el balón en dos tiempos. Brasil buscó a Matheus Cunha en el área, aunque sin éxito, por lo que se fueron al vestidor sin goles y con un empate momentáneo que mantenía la moneda en el aire.

Para la segunda mitad, el partido no cambió. Noruega se mantenía con orden, a la espera de salir a velocidad, mientras que los amazónicos apostaban por tener el balón y crear peligro con una genialidad, la cual surgió de los botines de Vinicius, al servirle un pase filtrado al recién ingresado Endrick (tomó el lugar de Matheus Cunha).

El delantero quedó solo y de frente a la portería noruega con toda la ventaja a su favor, pero falló en la definición, al pegarle de manera errática a la pelota, cuando tenía una tremenda oportunidad para anotar el primer gol. Brasil volvía a perdonar a su rival al minuto 58.

El juego seguía para cualquier lado y al minuto 66, el que se salvó fue Brasil. Noruega arma una jugada colectiva por el costado izquierdo, desde donde viene un centro al área, buscando la aparición de Erling Haaland a segundo poste. Sin embargo, el atacante no alcanza a cerrar y la pelota se va de largo por toda el área sudamericana.

Carlo Ancelotti decidió mover sus piezas y manda a la cancha a Neymar Jr, en busca de encontrar algo diferente en el ataque al minuto 67, pero lo que vendría sería mortal para la verdeamarela. Y es que, después de que Alisson se agigantara ante el bombazo de Andreas Schjelderup al minuto 74, terminó por venírseles la noche más adelante.

Erling Haaland no había aparecido en el partido, pero le bastó una jugada para marcar la diferencia. Centro al área desde la izquierda, el delantero del City se adelanta a la marca y se levanta en el área para meter un cabezazo que se va directo a las redes, imposible para Alisson al minuto 79.

El empate estuvo cerca de llegar al minuto 85, cuando Brasil tocó la puerta en dos ocasiones: primero con un disparo elevado que obligó a Orjan Nyland a correr hacia su portería para evitar la anotación. Después, un disparo de Casemiro se fue apenas a un costado.

¡ESTÁS LOCO, HALAAND! ¡QUÉ GOLAZO HICISTE!

¡LOS ACABASTE! 🤯🇳🇴



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Eran minutos de dramatismo y mucha tensión, los cuales aprovechó Noruega para finiquitar la obra. Erling Haaland volvió a aparecer y con toda tranquilidad mandó un disparo desde afuera del área que se convirtió en el 2-0 al minuto 89. Alisson Becker no tuvo posibilidad alguna de detener el envío que entró pegado al poste izquierdo.

Todo estaba decidido, aunque en tiempo de compensación, al minuto 90+7, se presentó un penalti a favor de los sudamericanos por un golpe en el rostro de Casemiro, Neymar fue el encargado de ejecutar y convertir en el 2-1. Sí, Brasil no aprovechó, perdonó y vuelve a fracasar en una Copa del Mundo, mientras que Noruega sigue soñando y ya está en cuartos de final.

PENAL PARA BRASIL Y NEYMAR ANOTA ¡Y SE CALENTÓ!



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