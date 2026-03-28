Didier Deschamps no se confía y elogia el poder ofensivo de Colombia

Francia se prepara para enfrentar a Colombia con rotación de jugadores, mientras Deschamps reconoce la calidad y la ofensiva letal del equipo cafetero.

Didier Deschamps previo al duelo con Colombia | AFP.

El técnico de Selección de Francia, Didier Deschamps, anticipó que realizará varias modificaciones en el amistoso de este domingo ante la Selección Colombia, aunque dejó claro que el compromiso mantiene una alta exigencia por la calidad del rival. El estratega destacó el crecimiento del equipo cafetero y lo catalogó como un adversario “difícil” y de “respeto”.

Rotación sin perder el objetivo

Deschamps explicó que las variantes en la nómina no significan que el partido pierda relevancia. Por el contrario, insistió en que se trata de un duelo internacional que debe asumirse con seriedad. “Nos enfrentamos a un muy buen equipo, con jugadores de gran nivel, pero eso no cambiará mi objetivo principal”, afirmó el entrenador francés.

El DT de 57 años también recordó el antecedente entre ambas selecciones, cuando Colombia se impuso 3-2 en 2018, en lo que fue el único enfrentamiento bajo su mando. Ese resultado alimenta el deseo de revancha del seleccionador, quien ahora busca evaluar nuevas piezas sin descuidar la competitividad.

El poder ofensivo de Colombia

Uno de los puntos que más destacó Deschamps fue la capacidad ofensiva del equipo colombiano. Subrayó que varios de sus jugadores militan en el fútbol europeo y atraviesan un gran momento. Los números respaldan su análisis: futbolistas como Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Suárez y Jhon Córdoba acumulan una cifra importante de goles en la temporada.

“Respeto a nivel ofensivo. Tienen jugadores muy decisivos y vamos a enfrentar a Colombia como a Brasil”, aseguró el técnico, reconociendo que, aunque la historia de Selección de Brasil pesa, Colombia logró superarla en la tabla de las Eliminatorias.

Nombres propios que preocupan

El entrenador francés hizo énfasis especial en Luis Díaz, a quien conoce bien por su presente en el fútbol europeo y al que calificó como “un jugador muy decisivo”. Sin embargo, no fue el único en recibir elogios, pues también mencionó a James Rodríguez, Suárez, Córdoba y Arias como piezas clave en ataque.

Para Deschamps, la fortaleza de Colombia no radica únicamente en individualidades, sino en el funcionamiento colectivo que le permitió consolidarse como una de las selecciones más competitivas del continente.

Un examen clave antes del Mundial

Más allá del resultado, el técnico dejó claro que este tipo de compromisos sirven para analizar el rendimiento de sus jugadores en contextos exigentes. “Tenemos que tener en cuenta el rival, pero no se trata solo de jugar por jugar. Es un partido internacional y todo cuenta”, explicó.

Finalmente, Deschamps confirmó que la lista definitiva de convocados para el Mundial será revelada el próximo 14 de mayo, una decisión para la que este tipo de partidos será determinante. El duelo ante Colombia, entonces, no solo será una prueba de nivel, sino también una oportunidad para definir el futuro inmediato de Francia.

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