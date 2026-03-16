Confederación Asiática de Fútbol descarta retiro de Irán del Mundial 2026

El secretario general de la AFC afirmó que la federación iraní mantiene su intención de jugar el Mundial 2026

Windsor John habló sobre la situación de Iran de cara al torneo | Reuters

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) aseguró que Irán sigue contemplado para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el secretario general del organismo, Windsor John, confirmara que no existe ninguna notificación oficial sobre un posible retiro del equipo asiático del torneo.

Durante una conferencia en Kuala Lumpur, el directivo de la AFC explicó que, hasta el momento, la federación iraní ha reiterado su intención de disputar el Mundial, pese a las dudas generadas por el contexto internacional. John subrayó que la decisión final sobre la presencia del equipo corresponde exclusivamente a la federación nacional.

El dirigente también reconoció que el escenario es complejo debido al contexto geopolítico, pero insistió en que el organismo continental no ha recibido ninguna comunicación oficial que indique una retirada. Según explicó, Irán es miembro pleno de la confederación y, tras haber obtenido su clasificación en el proceso eliminatorio asiático, mantiene su lugar en el torneo.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Irán sería bienvenido en la Copa del Mundo, aunque expresó dudas sobre si su participación sería apropiada debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad del equipo durante el evento.

El conjunto asiático defendió su presencia en el torneo y aseguró que nadie puede impedir su participación en la máxima cita del fútbol internacional. “El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país”, señala el posicionamiento dado por la Federación de Fútbol de la RI de Irán.

De mantenerse el escenario actual, Irán disputará la fase de grupos del Mundial 2026 íntegramente en Estados Unidos. El calendario contempla su debut el 16 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California, seguido por el duelo del 21 de junio contra Bélgica en la misma sede, antes de cerrar su participación de grupo el 27 de junio frente a Egipto en Seattle.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá con un formato ampliado a 48 selecciones. Una retirada oficial de Irán sería un hecho inédito en la era moderna del torneo y obligaría a la FIFA a buscar un reemplazo en tiempo récord para completar el cuadro del campeonato.

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