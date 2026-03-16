¡Al fin! Ya hay fecha de preventa el álbum Panini del Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta y dónde se compra?

La marca oficial da a conocer más detalles sobre la preventa del álbum mundialista. Conoce los posibles precios y los puntos de venta

¿Cuándo sale a la venta el álbum del Mundial 2026? | @PaniniSportMx

La cuenta regresiva ha comenzado. Panini hizo oficial la fecha de preventa para el álbum del Mundial 2026. “Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar. La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra”, destacó la marca en sus canales oficiales.

Como cada cuatro años, las y los coleccionistas cuentan los días para encender la fiebre mundialista, en la que ya es una tradición. A 87 días del inicio de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, Panini fijó la fecha para la preventa del álbum.

¿Cuándo sale a la venta el álbum Panini del Mundial 2026?

Panini anunció que la preventa del álbum del Mundial 2026 comenzará el miércoles 1 de abril. Aunque no se dieron a conocer más detalles como el precio o la cantidad de estampas que incluirá la colección, se espera que en las próximas semanas la marca revele más pormenores.

“La preventa comienza el 1 de abril. Sé de los primeros en unirte a esta experiencia. Mantente atento — próximamente avances exclusivos”, escribió Panini en sus canales oficiales de redes sociales. “48 selecciones clasificadas. Leyendas, estrellas emergentes y momentos icónicos. Todo dentro del clásico álbum Panini. Un torneo. Una colección global. Todo empieza con Panini”.

¿Cuál es el precio del álbum del Mundial 2026 y dónde se puede comprar?

El precio oficial del álbum del Mundial 2026 aún no se ha revelado; sin embargo se espera una subida de precios como cada cuatro años. Para tener una idea del costo aproximado, en la Copa del Mundo de Qatar 2022 el precio del sobre con cinco estampas fue de 18 pesos, mientras que el álbum de pasta dura costaba 249 pesos. Cabe mencionar que la caja con 104 sobres tenía un costo de 1,872 pesos y la colección estaba compuesta por 670 estampas.

Cuatro años antes, para el álbum de Rusia 2018, el sobre con cinco estampas tenía un precio de 14 pesos y el álbum de pasta dura 99 pesos. Esta colección constaba de 682 estampas; si nos trasladamos a Brasil 2014, la caja con 100 sobres tenía un precio de 600 pesos, es decir cada sobre costaba seis pesos.

Es importante mencionar que con la expansión de las selecciones participantes (48), la cantidad de estampas y el precio para completar el álbum del Mundial 2026 crecerá de forma considerable. Se espera que los sobres y el álbum estén disponibles a la venta en tiendas departamentales, puestos de periódicos, papelerías y en la tienda online oficial.

Álbum Panini del Mundial 2026: tarjetas, costos y todos los detalles para el coleccionista

A la par del álbum del Mundial 2026, Panini reveló en días pasados su nueva colección Adrenalyn XL, la cual se compone de 630 tarjetas de gráficos, materiales especiales y los jugadores más destacados del mundo. La caja con 24 sobres (cada sobre con ocho tarjetas + 1 código QR para activar tarjetas online) tiene un precio de 936 pesos mexicanos.

En cuanto a los detalles del álbum de estampas, en diciembre pasado Panini reveló el diseño de la portada, mismo que incluye el número 26 en diversos colores, con el trofeo de la Copa del Mundo en el centro.

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