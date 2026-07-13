Corea del Sur debe arreglar su caos antes de contratar a Javier Aguirre

El director técnico mexicano podría recalar en Corea del Sur después de su tercera etapa con la Selección Mexicana. El contexto político dificulta el fichaje

Javier Aguirre tendría ofertas en el extranjero | REUTERS/Eloisa Sanchez

Javier Aguirre ha sido señalado para convertirse en el próximo entrenador de la selección de fútbol de Corea del Sur. Sin embargo, el turbulento contexto que envuelve a la federación surcoreana después de la prematura eliminación del Mundial de 2026 dificultará la operación.

Para empezar, la Asociación de Fútbol de Corea (KFA, por sus siglas en inglés está descabezada. Chung Mong-gyu, quien fuera su presidente desde 2013, renunció una vez se consumó la eliminación de la Copa del Mundo, tras caer 0-1 contra Sudáfrica en Monterrey. También dimitió Hong Myung-bo, el director técnico, cuya designación al trabajo, en 2024, también había sido controversial; la Asamblea Nacional de Corea del Sur incluso celebró una audiencia para que Chung y Hong explicaran un procedimiento que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo del país consideró irregular y opaco (Jürgen Klinsmann fue despedido y sustituido por Hong poco después). Lee la nota completa AQUÍ.

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