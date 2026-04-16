Cristian ‘Chicho’ Arango sigue en deuda con Atlético Nacional

Tras llegar como la contratación más importante de Atlético Nacional, Cristian ‘Chicho’ Arango no ha cumplido con las expectativas.

Cristián ‘Chicho’ Arango espera su oportunidad en Atlético Nacional | Vizzor

Atlético Nacional ha quedado solo con una misión en este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Después de su sorpresiva eliminación de la Copa Sudamericana, los ‘verdolagas’ quedaron con una obligación completa de ser campeones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I para salvar esta primera parte del año.

Cristian ‘Chicho’ Arango fue una de las piezas más importantes que trajo Atlético Nacional es búsqueda de tener un semestre soñado. Las cosas no han salida como se esperaba y el ex jugador de la MLS no ha tenido mucho tiempo en cancha como para demostrar todo el talento que se le conoce.

¿Por qué no ha tenido tantas oportunidades en Atlético Nacional?

“Es parte del proceso, llevo nada más dos meses acá en Atlético Nacional, los cuales me los he disfrutado mucho y tengo mucha expectativa. Con mucha hambre, con muchas ganas, de que lo que vengo haciendo día a día en los entrenamientos me va a hacer estar bien para cuando lleguen las oportunidades” afirmó el delantero ‘verdolaga’.

🟢⚽“Con mucha hambre y muchas ganas para cuando lleguen las oportunidades poder estar bien” Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional.



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¿Hace falta ver más del ‘Chicho’ Arango y puede hacer dupla con Alfredo Morelos?

“Claro. Falta mucho por ver de ‘Chicho’. Con las oportunidades que vaya teniendo iremos viendo, pero no hemos visto ni la mitad de lo que puedo aportar. Falta mucho por ver de ‘Chicho’ Arango y esperemos que podamos verlo de ahora en adelante. Con Alfredo Morelos las veces que hemos compartido en entrenamientos y partidos me he sentido muy bien. Se las características que el tiene y lo que le puedo aportar. Varia mucho porque a él también le gusta bajar a recibir la pelota y cuando el lo hace intento yo subir un poco más. Ojalá poder tener muchos partidos con él” señaló Cristian Arango.

🟢⚽“Falta mucho por ver de ‘Chicho’, ni por la mitad, y esperemos poder tenerlo de ahora en adelante. Ojalá poder tener muchos partidos con Alfredo, porque sé qué es como delantero y lo que le puedo aportar para que pueda brillar aún más”. Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de… pic.twitter.com/cu0SZjJu7F — Win Sports (@WinSportsTV) April 16, 2026

¿A que le apunta Atlético Nacional?

“Atlético Nacional siempre tiene que apuntar a lo más alto y obviamente apuntar a que cada semestre tiene que ser campeón. No me gusta utilizar la palabra fracaso, pero seguro que sería un semestre triste para nosotros porque se de la manera en que nos preparamos, vivo el día a día con los muchachos y se las ganas que tenemos cada uno por llevar el equipo a la cima que es donde se merece estar” comentó ‘Chicho’ Arango.

🟢⚽“Atlético Nacional tiene que apuntar a lo más alto y, obviamente, cada semestre ser campeón va a ser el objetivo”, Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional.



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¿Qué pasó después de la eliminación de la Copa Sudamericana?

“Lastimosamente esto es fútbol. Hay alguien que gana y alguien que pierde. Obviamente hicimos mucha autocritica y fue una semana muy pesada para nosotros. Pero ahora toca mirar hacía adelante, mirar lo que tenemos e ir a por ello. Sabemos lo que tenemos y vamos a apuntar a ganar lo que nos queda. Nuestra fuerza mental también es crucial, debe ser muy positiva y trabajada. Eso es algo fundamental para un jugador de fútbol. El cuerpo técnico nos lo transmite día a día, que no bajemos los brazos, que no nos relajemos así ya estemos clasificados. ” señaló el delantero paisa.

🟢⚽“Hicimos mucha autocritica tras lo sucedido en Sudamericana. Queremos ganar todos los partidos” Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional.



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¿Respaldan a Diego Arias?

“Los números lo respaldan, vamos de primeros, somos el equipo más anotador del fútbol colombiano y el que menos goles ha recibido. Los números hablan por si solos. Yo creo que ha hecho un buen trabajo para estar ahí y ha conseguido sus frutos. Él fue futbolista hace poco y el manejo de grupo lo hace de la mejor manera, por eso tiene esos resultados” afirmó Cristian Arango.

🟢⚽“Los números respaldan a Diego Arias, vamos de primeros y somos el equipo más anotador. El manejo de grupo lo intenta hacer de la mejor manera y por ende tiene esos resultados”. Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional.



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¿Cómo aconsejan a Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional?

“Es un gran talento que tenemos acá y debemos aprovecharlo. Acá los mayores intentamos darle consejos, que esté centrado, es un buen muchacho y lo más importante es que escucha. Lo que está haciendo es importante para el, para la carrera de el, muy pronto dará un salto grande y seguramente estará en la selección” completó el jugador de Atlético Nacional.

🟢⚽”Acá los mayores intentamos darle consejos a Rengifo y ojalá pueda dar un salto muy importante en su carrera y por qué no pueda estar pronto en la selección también” Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional.



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