Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay 2026

El partido que abre la jornada 17 en el Fútbol Profesional Colombiano.

Boyacá Chicó vs Cali, posibles alineaciones.

Regresa la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y ya está en su recta final y el duelo que abre la jornada 17 será el de Boyacá Chicó vs Deportivo Cali en la ciudad de Tunja. El conjunto ‘azucarero’ es octavo en la tabla de posiciones, por lo que sabe que deberá sumar en condición de visitante para seguir en la pelea por clasificar a los cuadrangulares. El equipo ‘ajedrezado’, por su parte, es penúltimo.

Posible alineación del Boyacá Chicó para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Darío Dennis; Ányelo Saldaña, Sebastián Palma, Juan Quiceno, Juan Díaz; Diego Ruiz, Delio Ramírez, Sebastián Salazar, Yesus Cabrera; Ítalo Montaño y Jairo Molina. DT: Jhon Jairo Gómez.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría el Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Avilés Hurtado; Steven Rodríguez y Juan Dinenno. DT: Rafale Dudamel.

¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El encuentro se podrá ver a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play y se estará desarrollando este viernes 17 de abril a las 04:10 de la tarde en el Estadio Palmaseca. En Claro Sports también habrá cubrimiento del juego en Tunja.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

12.04.2025 | Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó.

02.04.2026 | Boyacá Chicó 1.-0 Deportivo Pereira.

28.03.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó.

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima.

18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó.

Últimos partidos del Deportivo Cali

12.04.2026 | Deportivo Cali 1-1 Llaneros | Fecha 6.

03.04.2026 | Junior 0-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 14.

22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.

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