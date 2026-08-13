Irlanda retira su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA por falta de transparencia

La Federación Irlandesa de Fútbol revocó la carta de respaldo que había entregado a principios de 2026 y cuestionó la gobernanza del organismo

Irlanda retira su apoyo a Gianni Infantino | Reuters

La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) confirmó que retiró su apoyo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, una decisión que modifica la postura que había adoptado a comienzos de 2026. El organismo irlandés había entregado una carta de respaldo al dirigente suizo para un nuevo mandato, pero después de una reunión de su Junta Directiva decidió revocarla.

“La Federación Irlandesa de Fútbol confirma que ha retirado su apoyo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA”, señaló la FAI en un comunicado. La federación explicó que, tras adoptar la decisión, se puso en contacto con el máximo organismo del fútbol internacional para detallar los motivos que llevaron al cambio de postura.

La principal preocupación de la FAI está relacionada con el funcionamiento institucional de la FIFA. “La Asociación agradece el apoyo que la FIFA presta al fútbol irlandés, pero los acontecimientos recientes han suscitado importantes preocupaciones en lo que respecta a la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa”, agregó el organismo en su pronunciamiento.

La federación también vinculó su decisión con los problemas de gestión que atravesó internamente durante los últimos años. “Teniendo en cuenta los retos de gobernanza que la FAI ha tenido que superar en los últimos años, la Asociación siente una obligación particular de abogar por las mejores prácticas y defenderlas”, sostuvo en el mismo comunicado.

El comunicado de la FAI | fai.ie

Con esta determinación, Irlanda se suma a otras federaciones europeas que también han retirado su respaldo a Infantino. Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos forman parte del grupo de asociaciones que, de acuerdo con la información disponible, ya no mantienen su apoyo a la candidatura del actual presidente de la FIFA.

El escenario se produce además después de diferentes cuestionamientos procedentes de organismos internacionales del fútbol. UEFA, AFC y Concacaf han expresado críticas relacionadas con decisiones recientes de la administración de Infantino, entre ellas el intento de incorporar inversión privada a determinadas competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

En contraste, Infantino mantiene apoyos dentro de otras confederaciones. La Confederación Africana de Fútbol y Conmebol han respaldado al actual presidente, mientras continúa el proceso previo a la elección prevista para marzo, en la que buscará mantenerse al frente de la FIFA.

La FAI dejó establecido que su carta anterior a favor de Infantino quedó sin efecto. La decisión coloca a Irlanda dentro del grupo de federaciones que han optado por revisar públicamente su postura ante la conducción de la FIFA y que han señalado la gobernanza, la transparencia y los mecanismos de consulta como puntos centrales de su posición.

Te puede interesar: