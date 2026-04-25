Xavi Simons sufre lesión de rodilla y peligra su participación en el Mundial 2026 con países Bajos

El mediocampista del Tottenham Hotspur presenta una lesión en la rodilla derecha durante el partido frente al Wolverhampton

Xavi Simons se lesiona en el Tottenham vs Wolverhampton. | Images via Reuters

El mediocampista neerlandés Xavi Simons, jugador del Tottenham Hotspur en la Premier League, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el partido frente al Wolverhampton Wanderers, lo que ha encendido las alarmas sobre su disponibilidad para el Mundial 2026 con la selección de Países Bajos. El incidente ocurrió en el minuto 56 del encuentro, cuando el futbolista intentó controlar un balón y, tras un mal apoyo, quedó tendido en el pasto agarrándose la rodilla antes de ser retirado en camilla.

Simons, nacido en Ámsterdam y con presencia habitual en la selección neerlandesa, está en la lista de jugadores considerados fijos para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 14 de junio. La lesión llega a menos de dos meses del inicio del torneo, lo que pone en duda su participación, ya que aún no se ha emitido un parte médico definitivo sobre la gravedad exacta del daño.

La salida de Simons se produjo cuando Países Bajos se prepara para enfrentar en la fase de grupos a Japón, Suecia y Túnez, con su debut programado el 14 de junio en Dallas. La posible ausencia del jugador representa un reto para el entrenador neerlandés, quien deberá considerar alternativas en el ataque si la lesión le impide estar listo para la competencia mundialista.

Con 34 partidos internacionales, Simons ha sido una de las figuras emergentes de la Oranje en los últimos años, consolidándose como un elemento ofensivo clave en el esquema del equipo. Su capacidad para generar juego en campo contrario lo colocó entre los futbolistas más observados de cara al Mundial.

La situación también tiene implicaciones para el Tottenham, que en este tramo de la temporada enfrenta problemas en su plantilla por lesiones de varios jugadores. La ausencia de Simons obligó al técnico a reacomodar su esquema en un momento en el que cada punto en la liga inglesa resulta crucial.

A la espera de los resultados de los estudios médicos, la preocupación persiste entre aficionados y analistas sobre si Xavi Simons podrá recuperarse a tiempo para vestir la camiseta de los Países Bajos en el próximo Mundial de fútbol, un torneo que muchos ven como el gran escaparate del fútbol internacional.

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