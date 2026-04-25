¡Golpe a la selección de Brasil! Éder Militão se quedaría sin Mundial 2026

El defensa de la verdeamarela y del Real Madrid no estaría en la Copa del Mundo por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda

Militão se perdería el Mundial 2026 por lesión. | Reuters

El defensor del Real Madrid, Éder Militão, no podría participar en el Mundial 2026 debido a una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El brasileño había estado en las alineaciones de su selección y su club, siendo considerado uno de los pilares de la defensa tanto del Real Madrid como de la Canarinha. La noticia habría sido confirmada por fuentes cercanas al jugador, que indican que la lesión es más grave de lo que se había previsto inicialmente.

El problema comenzó durante un encuentro reciente en LaLiga, cuando Militão sintió molestias en su pierna izquierda y fue sustituido antes del descanso en el partido contra el Alavés. A pesar de que las primeras exploraciones no mostraron daños graves, nuevas pruebas médicas revelaron que la cicatriz de una lesión anterior en el mismo músculo se había reabierto. Esto obligó al jugador a someterse a cirugía para evitar complicaciones mayores, lo que prácticamente lo descarta de la competencia mundialista.

El equipo médico del Real Madrid ha explicado que la cirugía es necesaria para asegurar una recuperación completa, pero también que implicará una larga rehabilitación que lo dejará fuera de las canchas por varios meses. El tiempo de recuperación estimado lo dejaría fuera de la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta noticia llega en un momento crucial para el defensor, quien venía siendo clave para la selección brasileña.

La pérdida de Militão es un golpe tanto para el Real Madrid como para la selección de Brasil. En el club, el defensa había demostrado ser un jugador vital, no solo por su capacidad defensiva, sino también por su habilidad para contribuir en ataque y su solidez en los partidos clave. La ausencia de Militão en el Mundial también deja un vacío en la zaga de la selección brasileña, que ahora deberá encontrar un reemplazo que ofrezca la misma estabilidad defensiva.

Este no es el primer contratiempo físico para Militão en la temporada. El brasileño ya había tenido problemas musculares en el pasado, lo que genera preocupaciones sobre su capacidad para mantenerse al máximo nivel durante los próximos meses. Si bien su regreso al Real Madrid sigue siendo una prioridad, el Mundial 2026 no será una realidad para él, lo que pone en duda su participación en futuras competiciones internacionales.

La noticia ha generado reacciones en el mundo del fútbol, con muchos mostrando su apoyo a Militão, quien ha sido uno de los jugadores más consistentes del Real Madrid en los últimos años. Ahora, el brasileño tendrá que enfocarse en su recuperación, con la esperanza de regresar más fuerte para los próximos desafíos con su club, mientras Brasil busca opciones para reforzar su defensa de cara a la Copa del Mundo.

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