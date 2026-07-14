Kylian Mbappé volvió a encontrarse con su peor pesadilla en el Mundial 2026: Lamine Yamal

El historial entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal tiene la balanza inclinada para el futbolista español tras la semifinal de la Copa del Mundo 2026

Lamine Yamal vs Kylian Mbappé: historial de enfrentamientos | Claro Sports

Parece que los aficionados buscan una nueva versión de la rivalidad que protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ahora con nuevos protagonistas: Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las dos grandes figuras del fútbol actual que vivieron un capítulo que el argentino y el portugués nunca pudieron disputar: una semifinal de la Copa del Mundo. El partido ocurrió este martes 14 de julio de 2026 en el Estadio Dallas, donde España se impuso a Francia con un 0-2 y aseguró su lugar en la final, que disputará el próximo fin de semana.

Un nuevo triunfo para la joya del fútbol español, de apenas 19 años, que hace solo un par de temporadas irrumpió en la escena del fútbol mundial y que hoy está cerca de consagrarse entre los inmortales tras sumar otra victoria frente a Kylian Mbappé, el hombre que parecía destinado a quedarse con el trono que, poco a poco, dejan vacante Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el ocaso de sus carreras.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé tienen un amplio historial de enfrentamientos. En 11 partidos entre ambos, el ’10’ de la selección española suma nueve triunfos, la mayoría de ellos a nivel de clubes, una rivalidad que promete hacerse cada vez más habitual debido a que ambos son las principales figuras ofensivas del Barcelona y el Real Madrid, respectivamente.

La primera vez que ambos futbolistas se vieron las caras fue en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024 entre PSG y Barcelona. La serie dejó un triunfo para cada equipo; sin embargo, gracias a la diferencia de goles en el marcador global, el conjunto parisino avanzó a la siguiente ronda. Posteriormente, Kylian Mbappé se incorporó al Real Madrid, lo que incrementó la frecuencia de sus enfrentamientos al competir en la misma liga.

Lamine Yamal ha tomado ventaja en partidos decisivos de eliminatorias y finales de competiciones como LaLiga, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Sin embargo, a nivel de selecciones también existe un amplio historial. La primera vez que coincidieron fue en la semifinal de la Eurocopa 2024. El jugador del Barcelona fue titular y marcó el gol del empate en un partido que terminó 2-1 a favor de La Roja. Kylian Mbappé, por su parte, aportó una asistencia.

Un año después, la semifinal de la UEFA Nations League 2025 volvió a cruzar los caminos de España y Francia, esta vez en Stuttgart. Lamine Yamal firmó otra actuación decisiva al disputar los 90 minutos y marcar un doblete, mientras que Kylian Mbappé completó el encuentro con un gol y una asistencia. El triunfo español por 5-4 selló una nueva eliminación para el conjunto francés y reforzó el dominio de La Roja en este duelo de alto voltaje.

A nivel de clubes, la rivalidad también favoreció al futbolista del Barcelona. En la final de la Supercopa de España 2025, el conjunto azulgrana conquistó el título con un contundente 5-2 sobre el Real Madrid. El delantero francés adelantó al cuadro blanco apenas al minuto cinco, pero Lamine Yamal respondió con un gol que inició la remontada culé. Meses después, en la final de la Copa del Rey, el Barcelona volvió a imponerse, ahora por 3-2 en tiempo extra, con dos asistencias de la joya catalana, mientras que el atacante madridista disputó todo el encuentro y marcó el tanto del empate parcial 1-1.

El último capítulo, y quizá el más importante, se escribió este martes 14 de julio con el triunfo de España por 2-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial 2026. Aunque Lamine Yamal no logró hacerse presente en el marcador, provocó la falta que derivó en el penal con el que La Roja abrió el marcador, una espina difícil de sacar para una selección francesa que llegó a la Copa del Mundo de Norteamérica como una de las grandes favoritas debido a la enorme cantidad de figuras en su plantilla.

Historial de enfrentamientos entre Lamine Yamal vs Kylian Mbappé

Partido Año Competencia Lamine Yamal Kylian Mbappé PSG 2-3 Barcelona 2024 Champions League (cuartos de final, ida) Titular, 61 min, sin goles ni asistencias Titular, 90 min, sin goles ni asistencias Barcelona 1-4 PSG 2024 Champions League (cuartos, vuelta) Titular, 34 min, 1 asistencia Titular, 90 min, 2 goles España 2-1 Francia 2024 Eurocopa (semifinal) Titular, 90+3 min, 1 gol Titular, 90 min, 1 asistencia Real Madrid 0-4 Barcelona 2024 LaLiga Titular, 90 min, 1 gol Titular, 90 min, sin goles/asistencias Real Madrid 2-5 Barcelona 2025 Supercopa de España Titular, 59 min, 1 gol Titular, 90 min, 1 gol Barcelona 3-2 Real Madrid (tiempo extra) 2025 Copa del Rey (final) Titular, 90 min, 2 asistencias Cambio 46’, 1 gol Barcelona 4-3 Real Madrid 2025 LaLiga Titular, 90 min, 1 gol Titular, 90 min, 3 goles España 5-4 Francia 2025 UEFA Nations League (semifinal) Titular, 90 min, 2 goles Titular, 90 min, 1 gol + 1 asistencia Real Madrid 2-1 Barcelona 2025 LaLiga Titular, 90+1 min, sin goles/asistencias Titular, 90+1 min, 1 gol Barcelona 3-2 Real Madrid 2026 Supercopa de España Titular, 90 min, sin goles/asistencias Cambio 76’, sin goles/asistencias Francia vs España 2026 Mundial (semifinal) Titular, 90 min, sin goles/asistencias Titular, 90 min, sin goles/asistencias

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