La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del segundo habitante?

Karina Torres, integrante de Las Perdidas, sería la segunda famosa en ser anunciada en la nueva edición de LCDF 2026

¿Quién será el segundo habitante? | @LaCasaFamososMx

La Casa más famosa de México sigue revelando a los que serían sus nuevos integrantes. La noche de ayer, la producción informó que el actor Ernesto Laguardia es el primer confirmado, pero el ‘fandom’ sigue a la expectativa sobre los próximos nombres de las y los famosos que habitarán LCDF México 2026.

Las pistas compartidas por el programa apuntan a una mujer amante del maquillaje y los tacones, siendo el glamour su segundo apellido, detalles que han despertado especulaciones entre los seguidores. Todo parece indicar que la segunda participante podría ser Karina Torres, integrante de Las Perdidas.

Su nombre completo es Edna Karina Torres Hernández. Es influencer, comediante, actriz y creadora de contenido mexicana, originaria de León, Guanajuato. Karina ganó popularidad al formar parte del grupo de Las Perdidas, junto a Wendy Guevara, y se ha consolidado en redes sociales gracias a su estilo, sus transmisiones en vivo y su cercanía con el público.

Además de su presencia digital, Karina Torres es reconocida por su personalidad frente a cámara y por formar parte de una generación de creadoras de contenido que han ampliado su presencia en televisión, entretenimiento y plataformas digitales.

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación el segundo habitante de La Casa de los Famosos México?

La famosa que se estará integrando a la Casa de los Famosos México 2026 será anunciada este martes 7 de julio en punto de las 20:28 horas. Podrás seguir todos los detalles a través del Canal de las Estrellas, Canal 5 y El Nueve de televisión abierta. De la misma manera, lo podrás hacer por ViX y en las redes oficiales de La Casa de los Famosos México.

¿Quién es el primer habitante confirmado de la Casa de los Famosos México 2026?

Ernesto Laguardia fue confirmado como el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026. El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del programa, donde se presentó al actor con el mensaje: “De las telenovelas, al reality más famoso de México”.

Ernesto Laguardia Longega es actor, conductor y productor mexicano. Su nombre cobró fuerza en la televisión con su primer papel protagónico en Quinceañera, telenovela en la que compartió créditos con Adela Noriega y Thalía. A partir de ese proyecto, construyó una carrera ligada a la pantalla chica, con participación en más de veinte melodramas.

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo estará al frente de las galas principales, donde encabezará la conducción de cada episodio y llevará la interacción con los participantes. El equipo se complementará con Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes conducirán las emisiones de lunes, martes, jueves y viernes.

Además, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán los encargados de la pregala y la postgala, espacios destinados a ampliar la conversación antes y después de cada emisión. Marie Claire Harp, por su parte, liderará la cobertura digital y el contenido para plataformas en línea, con seguimiento adicional sobre lo que ocurra dentro de la casa.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 iniciará oficialmente el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala inaugural marcará el arranque de una nueva edición del reality, en la que se presentará a los participantes que formarán parte de la convivencia dentro de la casa.

Previo al estreno, el programa revelará a sus habitantes de manera gradual. El primer participante ya fue anunciado y, a partir de esa fecha, se dará a conocer un famoso por día hasta el 19 de julio, como parte de una estrategia para mantener la expectativa antes del inicio de la temporada.

Las revelaciones se transmitirán de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Con este calendario, el reality buscará generar conversación entre los seguidores antes de la primera gala.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 podrá verse de forma gratuita a través de Las Estrellas, canal que transmitirá la gala inaugural del domingo 26 de julio. Además, las revelaciones de los participantes estarán disponibles por Las Estrellas, Canal 5, ViX y las redes sociales oficiales del programa.

Para quienes quieran seguir todo lo que ocurra dentro de la casa en tiempo real, la transmisión en vivo 24 horas estará disponible únicamente en ViX. Esta cobertura permitirá ver la convivencia de los participantes más allá de las galas y emisiones especiales. El reality también tendrá presencia en plataformas digitales, donde se compartirá contenido complementario, reacciones y seguimiento de los momentos más relevantes de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR: