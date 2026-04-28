Vavá, el especialista de las finales que definió una era en los Mundiales

El delantero brasileño construyó su legado en Copas del Mundo con goles decisivos en finales y un impacto directo en dos títulos consecutivos

A 44 días del Mundial 2026, el conteo de Claro Sports sobre los 100 mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo se detiene en Vavá, delantero brasileño que construyó su legado a partir de su impacto directo en finales y partidos de eliminación.

Evaldo Izidio Neto fue determinante en los duelos que definieron títulos. El delantero de Recife, conocido como ‘Pecho de Hierro’ construyó su legado en la Copa del Mundo a partir de su impacto directo en fases de eliminación y finales, donde convirtió goles que modificaron el rumbo de dos campeonatos consecutivos para la Canarinha. Su registro en Mundiales se concentra en 1958 y 1962, torneos en los que Brasil consiguió el bicampeonato. En ese periodo disputó 10 partidos y anotó nueve goles.

Suecia 1958: el ajuste táctico que cambió el ataque de Brasil

Vavá no inició como titular en el Mundial de Suecia. En el primer partido, ante Austria, permaneció en la banca El cambio llegó en el segundo partido contra Inglaterra. La Canarinha modificó su estructura ofensiva e incluyó a Vavá junto a Garrincha y Pelé. La apuesta rindió frutos en el tercer juego ante la Unión Soviética. En ese encuentro, disputado el 15 de junio de 1958, marcó dos goles en la victoria 2-0.

El impacto en fases finales y la final ante Suecia

Para los cuartos de final ante Gales, Vavá volvió al banquillo. Pero, tras un triunfo ajustado ante los dragones, regresó al once titular y disputó todos los minutos hasta levantar la copa. Marcó en la semifinal ante Francia y llegó a la final contra Suecia como pieza fija en el sistema. En ese partido, Brasil comenzó en desventaja tras el gol inicial del rival en el minuto 4.

La reacción llegó con el atacante. Empató el partido en el minuto 9 tras un centro de Garrincha y volvió a marcar en el minuto 32 con una acción similar dentro del área. Esos dos goles cambiaron el desarrollo del partido, que terminó 5-2 a favor de la verdeamarela, y definieron su papel en la conquista del primer título mundial del equipo.

Chile 1962: continuidad y adaptación sin Pelé

Cuatro años después, Vavá llegó al Mundial de Chile como titular consolidado. Brasil modificó su sistema hacia un esquema con mayor equilibrio en el mediocampo, lo que obligó al delantero a asumir un rol más fijo como referencia ofensiva en ausencia de Pelé, quien se lesionó en fase de grupos.

En los cuartos de final contra Inglaterra, marcó el segundo gol del partido en la victoria 3-1, tras aprovechar un rebote dentro del área. En la semifinal ante Chile, anotó dos goles en el triunfo 4-2, ambos en jugadas aéreas que ampliaron la ventaja de la verdeamarela en momentos de presión del equipo local.

Su rendimiento en esa fase consolidó su perfil dentro del torneo: un delantero que intervenía directamente en los momentos críticos, con capacidad para definir jugadas en el área en contextos de alta exigencia competitiva.

Claro Sports, los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

La final de 1962 y el registro histórico

En la final contra Checoslovaquia, Brasil volvió a iniciar en desventaja. Tras la remontada parcial con goles de Amarildo y Zito, Vavá apareció en el minuto 78 para marcar el 3-1 definitivo, tras un error del portero rival en una jugada aérea.

Con ese gol, se convirtió en el primer jugador en marcar en dos finales de Copa del Mundo distintas. Vavá, se mantuvo como el único futbolista en anotar en finales consecutivas hasta 2022, cuando Kylian Mbappé se unió al exclusivo grupo.

Un perfil estadístico único en los Mundiales

Vavá cerró su participación en justas mundialistas con nueve goles en 10 partidos. De esos, siete se produjeron en cuartos de final, semifinales o finales. Pero, más allá de los goles, su presencia tuvo impacto táctico. En 1958, su ubicación como centrodelantero fijó a los defensores centrales y generó espacios para Garrincha y Pelé en los costados y entre líneas. En 1962, asumió un rol más estático para sostener el ataque en ausencia del principal generador ofensivo.

Su capacidad física y su juego dentro del área le permitieron cumplir esa función en ambos contextos, adaptándose a las necesidades del equipo sin modificar su perfil como finalizador.

El especialista de los partidos decisivos

El legado de Vavá en los Mundiales se define por el contexto de sus goles. No fue el máximo anotador de un torneo ni acumuló cifras en fase de grupos, pero intervino directamente en finales, semifinales y partidos de eliminación que terminaron en títulos.

Ese perfil lo posiciona como uno de los ejemplos más claros del delantero de grandes partidos en la historia de la Copa del Mundo, con una incidencia directa en dos campeonatos y un registro que se mantiene como referencia dentro del torneo.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

En el camino rumbo al Mundial 2026, Vavá se integra al conteo de Claro Sports de los mejores jugadores en la historia de los Mundiales. El delantero fue pieza determinante en los títulos de 1958 y 1962, donde anotó en ambas finales y concentró su producción ofensiva en fases de eliminación directa. Su capacidad para definir en partidos decisivos, con 9 goles en 10 encuentros y presencia constante en instancias clave, lo consolidó como un referente del ataque brasileño y como uno de los perfiles más eficaces en la historia del torneo.

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