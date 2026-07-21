El gigante mexicano volvió a rugir: Azteca impone marca histórica en la Copa del Mundo

El Coloso de Santa Úrsula vuelve a escribir su nombre en la historia de los Mundiales

El Azteca rompe récord en el Mundial 2026. Imago 7

El Estadio Azteca volvió a ser protagonista durante el Mundial 2026 al registrar la mejor entrada de toda la Copa del Mundo. El inmueble de la Ciudad de México recibió una de las mayores asistencias del torneo y reafirmó su importancia como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.

La respuesta de los aficionados mexicanos convirtió al Azteca en una de las sedes con mayor convocatoria del Mundial, superando registros de otros estadios participantes en la competencia. El histórico recinto, que ya había albergado partidos en 1970 y 1986, volvió a formar parte de una edición mundialista con una marca destacada. LEE LA NOTA COMPLETA

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