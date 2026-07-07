El Mundial 2026 deja fiesta en México: casi 800 mil asistentes en 13 partidos

Publicado por Redacción Claro Sports

México cerró sus 13 partidos como sede del Mundial 2026 con casi 800 mil asistentes entre CDMX, Guadalajara y Monterrey

El Estadio Ciudad de México lidera la asistencia mundialista.
El Estadio Ciudad de México lidera la asistencia mundialista. Imago 7

México cerró su participación como sede del Mundial 2026 con 789 mil 766 aficionados en los 13 partidos disputados en el país. El Estadio Ciudad de México fue el recinto con mayor asistencia, con 404 mil 120 espectadores en cinco encuentros y lleno total en cada juego.

Guadalajara registró 180 mil 930 aficionados, mientras que Monterrey recibió 204 mil 716 en el Gigante de Acero. De acuerdo con AS México, las aficiones de Colombia y Túnez destacaron entre las más visibles en las calles, plazas y estadios durante el torneo. LEE LA NOTA COMPLETA

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