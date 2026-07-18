¿El Mundial cumplió con las expectativas?

La afluencia de turistas y la derrama económica quedaron por debajo de las proyecciones iniciales de Deloitte y del Gobierno federal.

El Mundial habrá cumplido con las expectativas | Reuters

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un impacto turístico y económico menor al esperado en México, de acuerdo con las cifras más recientes presentadas por Deloitte. La firma reveló que la cantidad de viajeros que acudió al país con motivo del torneo quedó lejos de las previsiones elaboradas meses antes del certamen, situación que también redujo la derrama económica asociada con el evento.

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