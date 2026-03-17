Mixco vs Achuapa en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco Achuapa, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Achuapa protagonizan un duelo clave en la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que puede tener impacto tanto en la pelea por los primeros lugares como en la lucha por la permanencia. El conjunto chicharronero buscará consolidar su buen momento y afianzarse en zona de clasificación, mientras que los cebolleros llegan urgidos de puntos tras una seguidilla negativa que los dejó comprometidos en la tabla acumulada.

Deportivo Mixco suma 19 puntos y se ubica en la cuarta posición del campeonato, con un registro de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez llega motivado tras imponerse 2-1 a Malacateco en condición de visitante en la última jornada, resultado que confirmó su crecimiento en el torneo. Los chicharroneros atraviesan un gran momento, con tres triunfos consecutivos y una racha de cinco partidos sin perder, luego de un inicio que había sido irregular.

Del otro lado, Achuapa aparece con 15 unidades en la novena casilla, luego de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. El cuadro cebollero viene de caer 2-1 ante Marquense en casa, resultado que derivó en la salida del técnico Rafael Loredo. En su lugar asumirá el uruguayo Álvaro García, con la misión de revertir el presente del equipo. Achuapa no gana desde hace seis partidos, acumula cuatro derrotas al hilo y, además, se complicó seriamente en la tabla acumulada: suma 40 puntos en el noveno puesto, con Mictlán muy cerca (39), mientras que Guastatoya y Marquense, ambos con 38, ocupan zona de descenso.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Achuapa de la jornada 14 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Achuapa está programado para el miércoles 18 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Achuapa hoy

Ni Mixco ni Achuapa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González; Edilson Reyes, Óscar González, Esnaydi Zúñiga, Kevin Illescas; Jefrey Segura y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Achuapa: Ederson Cabezas; Carlos Castrillo, Sixto Betancourt, Carlos Santos, Yeison Carabalí; Edgar Macal, Randall Corado, Kevin Tiul, Alexis Matta; Jomal Williams y Derlis Aquino. DT: Álvaro García.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Achuapa en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Achuapa:

28 de enero de 2026 | Achuapa 2-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 11 de diciembre de 2025 | Mixco 0-0 Achuapa | Cuartos de Final Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2025 7 de diciembre de 2025 | Achuapa 3-2 Mixco | Cuartos de Final Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2025 22 de noviembre de 2025 | Mixco 5-1 Achuapa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de octubre de 2025 | Achuapa 3-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

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