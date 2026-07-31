El plan de Infantino se complica: ¿Cuántos votos necesita FIFA para abrir el Mundial al capital privado?

La FIFA necesita 106 votos para abrir su filial comercial a capital privado, pero el rechazo de las 55 federaciones de UEFA complica el plan

FIFA necesita 106 votos para vender acciones del Mundial. Reuters

La FIFA requiere 106 votos favorables de sus 211 asociaciones miembro para avanzar con el proyecto que permitiría vender hasta el 20% de una filial comercial encargada de gestionar sus competiciones. La nueva estructura estaría valorada en alrededor de 20 mil millones de dólares y abriría la puerta a la participación de inversionistas privados.

La UEFA ya comprometió los votos en contra de sus 55 federaciones, por lo que Gianni Infantino deberá reunir el respaldo necesario entre África, Asia, Concacaf, Conmebol y Oceanía. La votación definitiva tendría como fecha límite el 19 de septiembre, en medio de cuestionamientos sobre el control y el futuro comercial de los torneos de la FIFA. LEE LA NOTA COMPLETA

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