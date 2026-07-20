La Roja vuelve a la cima del futbol mundial con un registro que queda para la historia

España rompe un récord histórico tras conquistar la Copa del Mundo. Reuters

España cerró el Mundial 2026 con un registro histórico después de conquistar su segundo título mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente no solo levantó la Copa del Mundo tras vencer a Argentina en la final, sino que también estableció una marca defensiva que quedó registrada en la historia del torneo.

Durante toda la competencia, España mostró una solidez que le permitió convertirse en una de las selecciones con mejor rendimiento defensivo en una Copa del Mundo. El campeonato confirmó el crecimiento de una generación encabezada por futbolistas como Lamine Yamal, Rodri y Pedri, que llevaron al equipo español nuevamente a la cima del futbol internacional. LEE LA NOTA COMPLETA

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