El récord que Messi no pudo completar: ser campeón del mundo dos veces como capitán de Argentina

Pese a la derrota, el astro argentino deja un legado excepcional tras haber liderado a su selección a múltiples títulos internacionales

Messi se quedó con las ganas del bicampeonato | REUTERS/Dylan Martinez

Lionel Messi estuvo a un paso de escribir una página todavía más exclusiva en la historia de los Mundiales. El astro argentino buscaba levantar por segunda ocasión consecutiva la Copa del Mundo como capitán de Argentina, un logro que ningún futbolista había conseguido desde que asumió el brazalete en una final mundialista, pero España terminó con ese sueño tras imponerse en la final del Mundial 2026.

Después de conquistar Qatar 2022, Messi llegó a la cita en 2026 con la posibilidad de convertirse en uno de los pocos jugadores capaces de liderar a su selección hacia dos títulos mundiales consecutivos. La Albiceleste volvió a llegar al partido decisivo, pero cayó ante La Roja en una final definida en tiempo extra con un solitario gol de Ferran Torres.

El camino de Messi como capitán en las Copas del Mundo comenzó con momentos complicados. En Brasil 2014 llevó a Argentina hasta la final, donde perdió ante Alemania en el Maracaná con el gol de Mario Götze durante la prórroga. Aquella derrota dejó una de las grandes cuentas pendientes de su carrera internacional.

Ocho años después, en Qatar 2022, el delantero del Inter Miami consiguió finalmente la gloria mundial. Como líder del equipo dirigido por Lionel Scaloni, Messi levantó la Copa del Mundo después de una final inolvidable ante Francia, en la que marcó dos goles y participó en una definición que terminó en penales.

Ese título permitió que Messi entrara en una lista histórica de jugadores que conquistaron el Mundial como capitán. Sin embargo, en 2026 tenía frente a él un desafío todavía mayor: repetir la hazaña y convertirse en el primer futbolista argentino en ganar dos Copas del Mundo llevando el brazalete.

La marca que buscaba Messi tenía antecedentes muy reducidos en la historia del futbol. Antes del Mundial 2026, ningún jugador había logrado ser campeón en dos ediciones consecutivas como capitán de su selección. Pelé ganó dos Mundiales con Brasil, pero en 1958 y 1962 no fue capitán en ambas conquistas.

Además, el Mundial 2026 representaba una nueva oportunidad para Messi de ampliar sus récords personales. El argentino llegó al torneo como uno de los máximos goleadores históricos de la competición y terminó superando varias marcas individuales, aunque el trofeo colectivo volvió a escaparse en el último partido.

La final ante España también tuvo un significado especial por el momento de la carrera del argentino. A sus 39 años, Messi disputó lo que podría haber sido su último encuentro mundialista, después de haber liderado a Argentina durante más de una década y convertirse en la figura principal de una generación que devolvió al país a la cima.

Aunque no consiguió el bicampeonato mundial, Messi dejó otro legado con la camiseta argentina. Bajo su liderazgo, la Albiceleste conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar, además de volver a disputar una final de Copa del Mundo en 2026.

El récord de levantar dos Copas del Mundo como capitán quedó pendiente para Lionel Messi, pero su historia con Argentina ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol. La derrota ante España impidió una nueva hazaña, aunque no cambia el impacto de una carrera que transformó la relación entre el jugador y su selección.

Te puede interesar: