Zlatan Ibrahimovic culpa a los fans de Cristiano Ronaldo por una ‘guerra sucia’ contra Messi y Argentina

La Argentina de Lionel Messi se encuentra en el centro del debate debido a las decisiones arbitrales que se han tomado durante el Mundial 2026

Ibrahimovic crítica a los fans de Cristiano Ronaldo | Foto por AFP: Franck Fife

La Argentina que lidera Lionel Messi se encuentra en el centro del debate tras las decisiones arbitrales durante el Mundial 2026, una polémica que arrastra desde Qatar 2022, torneo en el que la Albiceleste conquistó la Copa del Mundo, y que tomó mayor fuerza después de su reciente triunfo por 3-2 ante Egipto en los octavos de final disputados en el Estadio Atlanta. Ante este panorama, el exfutbolista Zlatan Ibrahimovic insinuó que parte de las críticas contra el conjunto sudamericano podrían surgir de los seguidores de Cristiano Ronaldo.

Jugadores y cuerpo técnico de Egipto alzaron la voz después del partido del pasado 7 de julio al calificar el arbitraje como “injusto” y “amañado” para favorecer supuestamente a Argentina. La Asociación Egipcia de Fútbol presentó una fuerte queja formal ante la FIFA, mientras que el entrenador Hossam Hassan cuestionó a la organización que dirige Gianni Infantino durante la conferencia de prensa posterior al encuentro: “El partido estuvo arreglado… quizás querían que Messi continuara en la lucha por el título”.

Las acusaciones de los Faraones generaron una intensa discusión en redes sociales, donde se enfrentaron las posturas de quienes defienden a la Argentina de Messi y sus detractores. Zlatan Ibrahimovic, quien asumió un rol como analista de fútbol tras su retiro, no pasó por alto la controversia y compartió su opinión en declaraciones recogidas por el portal EssentiallySports.

“Hoy, más que nunca, estoy convencido de que la campaña después del partido entre Argentina y Egipto no fue contra la selección, estuvo dirigida específicamente hacia Messi”, indicó Zlatan Ibrahimovic, en defensa de la Albiceleste.

El delantero sueco comparó las decisiones arbitrales del partido entre Argentina y Egipto con las del enfrentamiento entre Francia y Marruecos, al señalar que la victoria del conjunto galo también estuvo marcada por algunas controversias que pasaron desapercibidas debido a que Lionel Messi no formó parte del debate. Además, apuntó a los aficionados de Cristiano Ronaldo como posibles responsables de las críticas contra el capitán argentino.

“Hoy vimos una mano clarísima en la jugada previa al gol de Mbappé; el tanto debió haber sido anulado, pero lo validaron. ¿Dónde está la gente que afirmaba que Messi tiene el apoyo total de la FIFA? Han desaparecido por completo. La base de fanáticos de Cristiano Ronaldo es extremadamente emocional y simplemente no tolera a Messi”, sentenció Ibracadabra.

Te puede interesar: