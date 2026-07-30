RFEF abre expediente al Barcelona por denuncia del Atlético en el caso Julián Álvarez

La investigación se produce por presuntos contactos irregulares con el futbolista argentino, quien tiene contrato hasta 2030. El club azulgrana se defiende

El Atlético acusa al Barcelona de presionar por un jugador con contrato | Reuters

El intento del Barcelona por contratar a Julián Álvarez abrió un nuevo frente fuera del mercado de fichajes. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol inició un procedimiento extraordinario contra el club catalán, después de la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por los contactos alrededor del delantero argentino.

La Federación notificó la apertura del expediente a las dos instituciones este jueves 30 de julio. El procedimiento no supone que el Barcelona haya sido declarado responsable de alguna infracción, sino que inicia una fase de investigación en la que la entidad azulgrana podrá presentar alegaciones, documentos y su versión sobre los acercamientos con el futbolista.

¿Por qué el Atlético de Madrid denunció al Barcelona?

El Atlético presentó su reclamación el pasado 30 de junio ante la RFEF y la FIFA. El club madrileño sostiene que el Barcelona buscó negociar directamente con Julián Álvarez y con su entorno sin contar previamente con su autorización. La institución rojiblanca también acusa al conjunto catalán de ejercer presión para facilitar la salida del atacante rumbo al Camp Nou.

Uno de los elementos centrales del caso es la situación contractual del jugador. Julián Álvarez, de 26 años, mantiene un vínculo con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030. La denuncia argumenta que el delantero se encuentra dentro del periodo de protección contractual contemplado por la normativa, por lo que cualquier negociación tendría que desarrollarse con el conocimiento del club propietario de sus derechos.

La postura del Atlético ya había sido anticipada por su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, quien señaló que la institución acudiría a los organismos correspondientes para defender sus intereses. Tanto Gil Marín como el presidente Enrique Cerezo han manifestado que el futbolista no está disponible para una transferencia y que el proyecto deportivo contempla su continuidad.

El Barcelona considera que sus actuaciones no vulneraron ninguna disposición, debido a que el propio Julián Álvarez expresó durante el Mundial 2026 su intención de buscar otro destino. De acuerdo con los reportes, el club catalán sostiene que presentó posteriormente una propuesta cercana a los 100 millones de euros directamente al Atlético, sin completar una operación al margen de la entidad madrileña.

El interés azulgrana fue reconocido públicamente por Joan Laporta. El presidente del Barcelona confirmó el 12 de julio que el Atlético ya tenía una oferta formal por el atacante. La dirigencia colchonera rechazó abrir una negociación y reiteró que no contempla su salida, pese a que el nombre del argentino se mantiene entre las principales opciones del equipo catalán para reforzar su ataque.

¿Qué sigue tras la apertura del expediente de la RFEF?

La RFEF designó a un instructor para conducir el procedimiento extraordinario. Su función será revisar los documentos, comunicaciones y pruebas aportadas por las partes, además de solicitar declaraciones en caso de considerarlo necesario. El Barcelona dispondrá de un plazo para entregar sus alegaciones, aunque la duración de ese periodo todavía no había sido comunicada de manera pública.

Los servicios jurídicos del club catalán ya analizan la notificación y preparan una respuesta. Desde Barcelona existe confianza en que el caso pueda cerrarse sin sanción, al considerar que no hubo una negociación irregular. Algunos reportes señalan que la denuncia podría tener un recorrido limitado, mientras que otros subrayan que el nombramiento de un instructor permite recabar pruebas antes de adoptar una resolución.

La apertura del expediente no detiene automáticamente una posible transferencia ni implica una sanción inmediata contra el Barcelona o Julián Álvarez. Cualquier consecuencia dependerá de las conclusiones de la investigación, de la documentación presentada y de la interpretación que realicen los órganos disciplinarios sobre los contactos entre el futbolista y el club catalán.

El delantero deberá incorporarse el próximo 10 de agosto a la pretemporada del Atlético de Madrid, una fecha que podría marcar el siguiente capítulo del conflicto. El conjunto rojiblanco pretende reconstruir su relación con el jugador y mantenerlo en su plantilla, mientras que el Barcelona sigue pendiente de su postura antes de decidir si presenta otra propuesta o dirige sus esfuerzos hacia una alternativa.

El caso queda ahora en manos de la RFEF, que deberá determinar si existieron contactos contrarios a la normativa o si las actuaciones del Barcelona formaron parte de una negociación permitida. Hasta que concluya la fase de alegaciones y la instrucción, el futuro de Julián Álvarez continuará condicionado por la disputa entre los dos clubes y por la voluntad del propio futbolista.

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