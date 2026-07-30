Alfredo Arias se despacha contra el arbitraje y felicita al Barranquilla FC por eliminar al Junior

Barranquilla FC eliminó al Junior de la Copa BetPlay tras empatar 5-5 y vencer en penales. El técnico Alfredo Arias criticó al arbitraje.

Alfredo Arias, entrenador del Junior | Vizzor Image

Una de las sorpresas recientes en la Copa BetPlay fue la eliminación del Junior a manos de Barranquilla FC, dos equipos que tienen mucho en común porque tienen vínculos cercanos. Más allá de eso, se esperaba que el ‘Tiburón’ diera el paso a la siguiente ronda, pero no fue así y esto es un golpe para el club.

Recordemos que el partido de vuelta culminó 3-3 y el global 5-5, lo que llevó la llave a la definición desde los penales. En esa instancia el Barranquilla se quedó con el cupo a los octavos de final, fase en la que enfrentará a Millonarios. Sin duda para esa institución significa un gran logro.

Por otra parte, el comienzo de este semestre para los ‘Rojiblancos’ no es el mejor, ya que en la primera fecha de la Liga BetPlay perdieron contra Deportes Tolima y a eso se suma esta eliminación. Alfredo Arias, entrenador del Junior, fue contundente al afirmar que hubo incidencia del arbitraje en la caída de su equipo, pero también se mostró contento por lo hecho de parte del rival.

Rompe esquema y habla de los jueces

“Influye directamente no solo en el resultado, en los goles, nos ponen en pérdidas. Hay dos fuera de lugar en el primer gol y el tercer gol. El segundo gol es una falta clara, Muriel llega antes a la pelota y el juez al lado. Vuelvo a aclarar, esto tiene poco que ver con lo que hagamos nosotros y lo bien que hizo Barranquilla. Es preocupante, muy preocupante que en los tres goles haya directa incidencia. Lo intentamos ganar, pero al frente tuvimos un rival que lo hizo muy bien”.

Sus felicitaciones al Barranquilla FC

“Decir que si deseábamos que alguien nos eliminara es Barranquilla. Les deseo lo mejor, hicieron dos muy buenos partidos, muchachos que conocemos, a algunos los tuvimos el semestre pasado. Van a seguir creciendo, felicitarlos la verdad. Me alegro porque son ellos quienes van a seguir defendiendo esta región”.

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