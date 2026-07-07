Leo Messi celebra que Argentina siga viva en el Mundial 2026: “Este grupo no baja los brazos nunca”

Lionel Messi falló un penal, pero se reivindicó al comandar la remontada de Argentina por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026

Lionel Messi falló un penal que puso en serios problemas a Argentina, pero el capitán de la Albiceleste encontró la revancha y encabezó una épica remontada ante Egipto en los octavos de final del Mundial de 2026. Con la clasificación asegurada, el ’10’ destacó que el boleto a los cuartos de final fue producto del esfuerzo colectivo que caracteriza al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Fue muy igualado todo. Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”, declaró el delantero del Inter Miami frente a los medios de comunicación.

Egipto tomó ventaja con los tantos de Yasser Ibrahim al minuto 15 y Mostafa Ziko al 67, resultados que parecían suficientes para sellar su pase a la siguiente ronda. Argentina quedó al borde de la eliminación en la Copa del Mundo de Norteamérica, sobre todo después del impacto anímico que provocó el penal desperdiciado por Lionel Messi.

Cuando restaban 11 minutos para el final del encuentro, Cristian ‘Cuti’ Romero inició la reacción, Lionel Messi empató el marcador y Enzo Fernández consumó la remontada. El triunfo mantuvo con vida a la selección argentina, que sigue como una de las principales candidatas para conquistar el Mundial de 2026.

“Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy. Estoy contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase, es una muestra más de orgullo de carácter, de querer. Estoy muy orgulloso”, sentenció Lionel Messi tras el boleto a los cuartos de final.

Argentina ya conoce el escenario de su próximo desafío y ahora espera al ganador del partido entre Colombia y Suiza para disputar los cuartos de final del Mundial de 2026. La pelea por el boleto a las semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, donde la Albiceleste buscará confirmar el gran momento que atraviesa. Después de la épica remontada sobre Egipto, el conjunto que lidera Lionel Messi llega con la confianza por las nubes y aparece como el principal favorito para instalarse una vez más en la antesala de una final de la Copa del Mundo.

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