FIFA ‘ayuda’ a Argentina: las sanciones por la bronca de la final del Mundial podrán cumplirlas en partidos amistosos

El organismo rector del fútbol mundial da el visto bueno al pedido de la AFA de que las sanciones incluyan los amistosos tipo A

FIFA autoriza que sanciones de Argentina incluyan partidos amistosos | Reuters

La albiceleste recibió una buena noticia este jueves 27 de agosto, ya que la FIFA modificó las sanciones que impuso por la bronca de la final del Mundial, ya que va a permitir que las suspensiones incluyan los partidos amistosos.

La FIFA había suspendido a múltiples partidos a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Alcántara, además del asistente de Scaloni, Roberto Ayala. En un principio, las sanciones debían cumplirse en partidos oficiales, pero la Asociación del Fútbol Argentino apeló ante la FIFA esta decisión, solicitando que se incluyeran los partidos amistosos.

Argentina, al ser sede del siguiente Mundial, tendría contados partidos oficiales en los próximos años, siendo los siguientes en el calendario los de la Copa América del 2028, cuya edición previa incluye un máximo de seis encuentros. Leandro Paredes, quien fue suspendido 10 partidos, podría acarrear la sanción hasta la siguiente justa mundialista, razón por la que la AFA pidió que se incluyeran los partidos amistosos tipo A, los que se disputan durante una Fecha FIFA.

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“La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero. En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada“, lee el comunicado de la AFA tras la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Las sanciones entrarán en vigor a partir de la siguiente ventana internacional, que será de mayor duración de lo habitual. La FIFA juntó las Fechas FIFA de septiembre y octubre en un período de 16 días, en los que se podrían jugar hasta cuatro partidos. La albiceleste todavía no anuncia a sus rivales, pero el plan de la AFA es jugar dos partidos en Asia y otro en territorio argentino, en los que comenzarían las sanciones.

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¿Cuáles fueron las sanciones a Argentina por la bronce tras la final del Mundial ante España?

Tres jugadores de Argentina, uno de España y un asistente de la albiceleste fueron sancionados con al menos un partido de sanción, además de una multa, por la bronca en la final de la Copa del Mundo.

Leandro Paredes: 10 partidos de suspensión y multa de 90 mil dólares.

10 partidos de suspensión y multa de 90 mil dólares. Nahuel Molina: siete partidos de suspensión y multa de 90 mil dólares.

siete partidos de suspensión y multa de 90 mil dólares. Thiago Almada: un partido de suspensión y multa de 30 mil dólares.

un partido de suspensión y multa de 30 mil dólares. Roberto Ayala: tres partidos de suspensión y multa de 30 mil dólares.

tres partidos de suspensión y multa de 30 mil dólares. Gavi: un partido de suspensión y multa de 30 mil dólares.

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