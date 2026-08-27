Pumas hace oficial el regreso del Chino Huerta tras su fugaz paso por Europa

César Huerta regresa al club donde se consolidó tras una etapa europea complicada marcada por lesiones y poca continuidad

Chino Huerta es nuevo jugador de los Pumas | Claro Sports

César ‘Chino’ Huerta vuelve a casa. Pumas confirmó este jueves el regreso del atacante mexicano, quien después de una etapa en el fútbol europeo con el Anderlecht de Bélgica volverá a vestir la camiseta auriazul para convertirse en uno de los refuerzos ofensivos del equipo dirigido por Esteban Solari.

El retorno del extremo era una de las operaciones que más expectativa generaba entre la afición universitaria. Huerta dejó una marca importante durante su primera etapa en Ciudad Universitaria y ahora regresa con el objetivo de recuperar protagonismo después de una aventura europea que estuvo marcada por la falta de continuidad y una lesión que frenó su evolución.

EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. 🐾🔥🧑🏻‍🦱



Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre.



¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! 🫡

#SiemprePumas pic.twitter.com/2yNJ4o6FDq — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

La negociación avanzó durante los últimos días y terminó por concretarse con el acuerdo entre Pumas y el futbolista. El club universitario apostó por recuperar a un elemento que conoce la institución, el entorno y la exigencia de jugar en uno de los equipos más representativos de la Liga MX.

Huerta llegó a Pumas para el Apertura 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel. Su capacidad para encarar, generar peligro por las bandas y aparecer en momentos importantes lo llevaron a ganarse un lugar como referente ofensivo del conjunto auriazul.

Durante su primera etapa con Universidad Nacional, el atacante disputó 80 partidos, acumuló más de 6 mil minutos y marcó 18 goles, números que también le permitieron convertirse en un habitual dentro de las convocatorias de la selección mexicana.

El paso de Chino Huerta por Europa no fue como esperaba

Después de consolidarse en México, Huerta dio el salto al fútbol europeo con el Anderlecht, donde buscaba continuar su crecimiento profesional. Sin embargo, su etapa en Bélgica estuvo marcada por distintos obstáculos que limitaron su participación.

El mexicano disputó 36 partidos en todas las competencias con el conjunto belga, pero una lesión en la pelvis que requirió intervención quirúrgica afectó su continuidad y lo obligó a pasar por un largo proceso de recuperación.

A pesar de las dificultades, Huerta mantuvo presencia dentro del radar de la selección mexicana e incluso formó parte del grupo que disputó el Mundial 2026, aunque no logró encontrar la regularidad esperada en su club.

Ahora, con su regreso a Pumas, el atacante tendrá una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión y convertirse nuevamente en una pieza importante dentro del fútbol mexicano.

La llegada del ‘Chino’ también responde a una necesidad del equipo universitario, que buscaba una alternativa ofensiva después de la lesión de Sebastián Córdova, quien quedó fuera de actividad tras sufrir un problema en la rodilla durante la Leagues Cup.

Con su vuelta a Ciudad Universitaria, César Huerta regresa al escenario donde dio el salto que lo llevó al fútbol europeo. Pumas espera que el extremo mexicano vuelva a mostrar el desequilibrio que lo convirtió en uno de los jugadores más destacados del club en los últimos torneos.

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