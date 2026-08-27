Dibu Martínez acuerda su llegada al Chelsea por dos temporadas

El club londinense acordó el fichaje del argentino por 7.5 millones de libras. Firmará por dos temporadas, con opción a una más, tras dejar Aston Villa

El portero albiceleste da el gran salto en su carrera | Reuters

Emiliano ‘Dibu’ Martínez está cerca de convertirse en nuevo portero del Chelsea, luego de que el club londinense alcanzara un acuerdo con el Aston Villa para completar su traspaso. La operación permitirá al argentino continuar en la Premier League, torneo en el que juega desde su llegada al Arsenal en 2010.

El movimiento todavía requiere que Martínez supere los exámenes médicos, firme su contrato y sea presentado por el Chelsea. Fabrizio Romano informó que el guardameta dio su aprobación el miércoles 26 de agosto, mientras que las instituciones acordaron las condiciones de la transferencia este jueves.

¿Cuánto pagará el Chelsea por el ‘Dibu’ Martínez?

El Chelsea desembolsará 7.5 millones de libras, cerca de 8.7 millones de euros, por la transferencia definitiva del campeón del mundo. El portero dejará al Aston Villa seis años después de su incorporación desde el Arsenal, concretada en septiembre de 2020.

Martínez, de 33 años, tendría un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028, con la posibilidad de ampliar el vínculo por un año más. Las condiciones personales ya fueron acordadas, por lo que la revisión médica aparece como uno de los pasos pendientes antes del anuncio del equipo de Stamford Bridge.

La llegada del argentino representará una nueva alternativa para Xabi Alonso en la portería. Robert Sánchez comenzó la temporada como titular, pero quedó señalado por dos errores en el triunfo 3-2 sobre el Fulham, resultado que llevó al Chelsea a reconsiderar su postura en los últimos días del mercado.

Martínez había comunicado su intención de salir del Aston Villa y estuvo cerca de incorporarse a la Juventus. Sin embargo, el equipo italiano optó por Guglielmo Vicario, procedente del Tottenham, situación que permitió al Chelsea avanzar por el seleccionado argentino. Informó que el arquero fue ofrecido al club londinense antes del inicio de las negociaciones.

El ‘Dibu’ Martínez cerrará una etapa de seis años en Aston Villa

La salida del argentino tomó forma después de que el Aston Villa contrató al japonés Zion Suzuki, procedente del Parma. El club de Birmingham destinó alrededor de 25.5 millones de libras por el nuevo guardameta, quien fue elegido para asumir la titularidad durante la temporada 2026-2027.

El ‘Dibu’ llegó a Villa Park en 2020 y se convirtió en el portero del equipo durante seis campañas. En ese periodo participó en más de 250 partidos y formó parte del plantel que consiguió la clasificación a competencias europeas. También integró el conjunto que conquistó la Europa League durante la temporada anterior.

Su paso por el Aston Villa coincidió con los títulos obtenidos con la selección argentina. Martínez ganó el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, además de recibir el Trofeo Yashin en 2023 y 2024. También defendió la portería argentina en el Mundial de 2026.

En el Chelsea, el portero competirá por la titularidad con Robert Sánchez y Mike Penders. El plantel también cuenta con otros guardametas bajo contrato, por lo que Xabi Alonso deberá definir la jerarquía en la posición una vez que el traspaso quede formalizado.

El acuerdo termina con las versiones que colocaron a Martínez en la Juventus y abre una nueva etapa dentro del fútbol inglés. El Chelsea no ha publicado el anuncio oficial, pero el entendimiento con Aston Villa y el jugador deja la operación a la espera de los últimos trámites.

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