¡Después de la eliminación de Santa Fe! Eduardo Coudet sale de River Plate

Independiente Santa Fe eliminó a River Plate de ‘La otra mitad de la gloria’ en los cobros desde el punto penal en Buenos Aires.

Eduardo Coudet en River Plate | Reuters

Horas después de lo que fue el batacazo de Independiente Santa Fe, eliminando a River Plate de la Copa Sudamericana en condición de local, el director técnico Eduardo Coudet decidió dar un paso al costado. Los malos resultados lo persiguieron después de la reanudación del fútbol en Argentina, después de la disputa del Mundial 2026.

Palabras de Eduardo Coudet

La conferencia de prensa en las instalaciones de River Plate fue dirigida por el presidente de la institución Stéfano Di Carlo, el dirigente aseguró en primera medida que la decisión fue tomada por el propio timonel, que decidió dar un paso al costado por su propia voluntad, algo que no suele suceder, además le indicó a la prensa que no había posibilidad de preguntas porque era una reunión para comunicar.

Luego tomó la palabra Eduardo Coudet: “Tuvimos una primera etapa muy buena, pero después las cosas no se dieron y lo mejor es dar un paso al costado. Nos dimos cuenta que las cosas se salían de las manos en partidos como el de ayer, donde fácilmente podíamos golear, pero no, porque se nos fue enredando el partido y desencadenó con la eliminación”.

“Conformamos un gran plantel, con jugadores de alta envergadura, sin embargo las cosas no salieron como las esperaba. Le doy las gracias a todo River Plate. Estoy seguro que este plantel va a obtener muchos títulos. No tengo más explicaciones que esto es fútbol y en ciertas ocasiones las cosas no salen como las esperábamos”, agregó el estratega con la voz entrecortada.

Stéfano Di Carlo también aseguró que el nuevo técnico de River Plate será Leonardo Ponzio, el ídolo de la afición ‘Millonaria’ se retiró hace un par de años, llevaba un trabajo en las inferiores del club, pero llegó el momento de encargarse de la plantilla profesional. De momento será por un tiempo, se desconoce si están buscando un DT oficial.

Eduardo Coudet se marcha de River Plate con 27 partidos, 14 ganados, 4 empates y 9 derrotas, además que bajo su dirigencia se marcaron 47 goles y recibió 33. Los malos resultados llegaron para esta segunda parte del año, ya que en estos meses firmó dos eliminaciones: Copa Argentina ante Aldosivi y la de este miércoles contra Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.

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