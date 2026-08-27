Glenda Inzunza y el equipo mexicano de natación artística apuntan a Los Angeles 2028

La integrante de la selección mexicana de natación artística habló en exclusiva con Peloteando sobre el inicio del ciclo olímpico y los próximos retos

Glenda Inzunza, integrante del equipo mexicano de natación artística, habló en exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports, sobre el presente del conjunto nacional después de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. México cerró la competencia regional con ocho medallas de oro en once pruebas disputadas dentro del complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La atleta mexicana destacó el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028 y señaló que los resultados obtenidos durante 2026 reflejan el trabajo realizado por el equipo. “Fue un inicio de ciclo olímpico muy bueno para nosotros, hemos tenido grandes resultados. Estamos muy contentas, muy satisfechas. Poco a poco nos hemos ido consolidando, los jueces ya nos reconocen, ya saben cómo trabajamos, siempre nos dan comentarios positivos y retroalimentaciones de mayor nivel”, explicó.

Inzunza también resaltó la importancia de haber competido durante el año en diferentes Copas del Mundo, donde el equipo mexicano pudo medirse ante representantes de distintas partes del mundo. “Son detalles a afinar y afortunadamente este año pudimos competir en muchas Copas del Mundo, entonces nos pudimos estar midiendo con el mundo entero”, comentó la integrante del equipo nacional.

La representante mexicana explicó que el camino hacia los Juegos Olímpicos tendrá nuevos desafíos con competencias como los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto. “El próximo año es el segundo paso hacia Juegos Olímpicos. Tenemos Juegos Panamericanos, que queremos seguir manteniendo el liderato, y en el Campeonato Mundial se reparten las primeras plazas a los primeros tres, los que no se clasifiquen en ese entonces para el 28 se hará el preolímpico con dos o tres plazas que resten. Entonces serán años pesados de mucho entrenamiento, pero es posible, lo vemos posible. Tenemos que estar ahí, sobre todo en las competencias, pero se puede”., señaló.

Inzunza detalló que la preparación para los próximos años estará enfocada en aumentar la exigencia física y técnica del equipo. “Este año será de reforzarnos aeróbicamente y físicamente, ganar un poquito de masa muscular, sabemos que el próximo año las rutinas van a ser mucho más pesadas, la dificultad va a subir, el tiempo bajo el agua va a subir, entonces esa parte la vamos a trabajar”, explicó.

Jorge Gómez destaca el crecimiento del hockey sobre pasto mexicano

Además de la natación artística, México tuvo participación destacada en otras disciplinas durante Santo Domingo 2026. El equipo varonil de hockey sobre pasto consiguió la medalla de bronce después de vencer 5-1 a Venezuela en el partido por el tercer lugar, con la participación de jugadores como Jorge Gómez.

Jorge Gómez, integrante del equipo varonil de México en hockey sobre pasto

El integrante del conjunto mexicano señaló en exclusiva para Peloteando el crecimiento que ha tenido esta disciplina en el país y la presencia de jugadores nacionales en ligas extranjeras. “El hockey es un deporte que ha crecido últimamente en el país. Esta es una generación de chicos que ha potenciado lo que representa el deporte en México y una muestra de ello es que hoy hay muchos jugadores jugando en el extranjero”, comentó.

Gómez también habló sobre el proceso que atraviesa el hockey mexicano y recordó que las selecciones nacionales llegaron a Santo Domingo 2026 como campeonas en ambas ramas. “Llegamos a este torneo como campeones en ambas ramas, en hombres y mujeres. Después son cosas que pasan en el deporte, ambos equipos perdieron contra Cuba, que es un referente histórico en este deporte y en esta competición. De 25 ediciones ha ganado 23”, explicó.

El jugador mexicano añadió que las condiciones para desarrollar el hockey sobre pasto en México representan un reto, pero destacó el crecimiento de los atletas que buscan continuar su preparación fuera del país. “No tenemos las condiciones para practicar este deporte en el país, por eso muchos tenemos que salir a otros países para seguirlo haciendo y es parte de un proceso. A final de cuentas es solo el inicio del camino”, concluyó.

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