Harry Kane, entre el dolor y la autocrítica por no lograr la final del Mundial 2026

El capitán de la Selección de Inglaterra dejó un mensaje a través de sus redes sociales luego de la caída en semifinales.

Harry Kane consolando a Anthony Gordon | Reuters

Ya son 24 horas luego de que Argentina le remontara el partido a Inglaterra para así avanzar a la final del Mundial 2026, instancia en la que definirá el título contra España el próximo domingo 19 de julio. ‘Los Leones’ no pudieron defender el gol que consiguieron gracias a Anthony Gordon y la ‘Albiceleste’ se lo dio vuelta por 2-1.

Si bien los dirigidos por Lionel Scaloni infunden respeto, muchas personas consideran que la postura de los ingleses luego de su anotación fue extremadamente defensiva y algo miedosa. Sin embargo, el propio Thomas Tuchel, su entrenador, dijo que no se arrepiente y que fue un buen partido de los suyos.

Lo cierto es que se esperaba un poco más de los europeos en ese enfrentamiento, en el cual solo se conformaron con esa único tanto, mientras el rival se les venía encima. Ni siquiera jugadores de gran relevancia como Kane y Jude Bellingham pudieron encontrar la forma de volver a meter en el partido a Inglaterra, hablando un poco desde lo individual.

Sobre ese golpe recibido el pasado miércoles 15 de julio escribió el capitán de los ingleses, quien dejó un mensaje a través de su cuenta oficial de X. En ese escrito Harry deja ver un lado autocrítico por lo que sucedió dentro de la cancha, pero también deja una reflexión de cara al futuro.

Harry Kane y su mensaje tras no conseguir la final con Inglaterra en el Mundial 2026

“No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago. Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas 7 semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar”, son las primeras líneas.

“Sé que las expectativas son altas y con razón, hemos estado tocando a la puerta durante 8 años ahora, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas. Ahí es donde tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar. Estoy tan orgulloso de los chicos y de lo que hemos mostrado a lo largo de este torneo: algunos partidos duros y entornos difíciles que hemos superado”, añade Kane.

“Algunos recuerdos que se quedarán con nosotros los jugadores y estoy seguro de que con ustedes los aficionados por un largo, largo tiempo. Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo, y eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando”, detalla a manera de autocrítica, pero de resiliencia también.

“Gracias a cada aficionado que viajó y mostró su apoyo en los estadios, a cada aficionado en casa por creer en nosotros. Gracias a los chicos y al staff por todo lo que han dado. Como siempre, gane o pierda, aprendemos y volvemos a intentarlo“, concluye Harry Kane, aunque vale la pena mencionar que resta el partido por el tercer puesto del Mundial.

No words are big enough right now to overcome this empty feeling in the stomach. We were close, really close to another final but it wasn’t enough. We’ve given everything over these last 7 weeks and to fall short is hard to take!



I know the expectations are high and rightly so,… pic.twitter.com/exz5Pe95hb — Harry Kane (@HKane) July 16, 2026

¿Cuándo juegan Inglaterra y Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Este sábado 18 de julio a partir de las 4:00 p.m. para Colombia (en México será a las 3:00 p.m). El escenario será el Hard Rock Stadium en Miami y este es el penúltimo partido de la Copa del Mundo.

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