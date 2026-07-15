Valdano: “¿Fue con la mano, Diego? Y me respondió puro Maradona…”

Publicado por Redacción Claro Sports

La semifinal Inglaterra-Argentina esconde una encarnizada rivalidad que tuvo que ver con la Guerra de las Malvinas. Cuatro años después, en 1986, jugaron en México un partido legendario. Jorge Valdano lo disputó

Jorge Valdano no se guardó nada al criticar la postura arbitral del Real Madrid tomada en los recientes encuentros.
Valdano repasa un encuentro histórico | Imago7.

Jorge Valdano (Las Parejas, Argentina, 1955) comenta el Mundial en Ciudad de México con TV Azteca. A unas horas del histórico Argentina-Inglaterra en Atlanta, repasa con AS un encuentro con tintes históricos como los que ellos jugaron ante los ingleses en 1986. Un partido inolvidable. El de la ‘Mano de Dios’ y el del ‘Gol del Siglo’. Lee la nota completa AQUÍ.

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