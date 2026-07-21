¿Hubo presión de la FIFA a Argentina por la manta sobre las Islas Malvinas antes de la final? Esto respondió Scaloni

El entrenador de la albiceleste habla de la polémica que se dio tras la semifinal ante Inglaterra

Scaloni habla de la polémica pancarta de las Malvinas | Reuters

La polémica sigue alrededor de la selección de Argentina. La albiceleste perdió la final de la Copa del Mundo ante España y ya están de regreso en su país, pero sigue en el aire una posible sanción por la pancarta de “Las Malvinas son Argentinas” que mostraron los jugadores tras la final ante Inglaterra.

Hay antecedentes de suspensiones para casos similares en que futbolistas hacen mensajes políticos, pero la FIFA no sancionó a ningún argentino para la final en Nueva York. De eso fue cuestionado el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, el martes. Lee en este enlace sus palabras.

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