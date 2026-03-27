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Panamá vs Sudáfrica en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Publicado por Daniel Lopez

Los de Thomas Christiansen tienen una buena prueba de cara al Mundial 2026.

Panamá vs Sudáfrica, partido en vivo y en directo | Claro Sports
Panamá vs Sudáfrica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Panamá vuelve a la acción este viernes 27 de marzo de 2026 con un atractivo amistoso internacional frente a Sudáfrica, en un duelo que servirá como preparación de cara al Mundial 2026. La Roja llega con la intención de seguir afinando su funcionamiento colectivo y medir su nivel ante un rival de características diferentes, en un partido que promete ser parejo y de alta intensidad.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Panamá vs Sudáfrica, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, cambios, tarjetas y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un enfrentamiento clave para evaluar el presente del equipo dirigido por Thomas Christiansen y observar qué selección logra imponer condiciones en este compromiso internacional.

¿A qué hora juega Panamá vs Sudáfrica hoy 27 de marzo de 2026?

El encuentro entre Panamá y Sudáfrica está programado para el viernes 27 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Moses Mabhida Stadium, en la ciudad de Durban, Sudáfrica.

Alineaciones probables para el Panamá vs Sudáfrica de este viernes

Se estima que Thomas Christiansen y Hugo Broos elegirán las siguientes formaciones:

  • Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Andrés Andrade; César Blackman, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis; José Fajardo, Ismael Díaz; y Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen.
  • Sudáfrica: Ronwen Williams; Deano van Rooyen, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi; Khuliso Mudau, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Samukele Kabini; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng; y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

¿Quién transmite en vivo el Panamá vs Sudáfrica y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de RPC Deportes.

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