Panamá vs Sudáfrica en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Los de Thomas Christiansen tienen una buena prueba de cara al Mundial 2026.

Panamá vs Sudáfrica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Panamá vuelve a la acción este viernes 27 de marzo de 2026 con un atractivo amistoso internacional frente a Sudáfrica, en un duelo que servirá como preparación de cara al Mundial 2026. La Roja llega con la intención de seguir afinando su funcionamiento colectivo y medir su nivel ante un rival de características diferentes, en un partido que promete ser parejo y de alta intensidad.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Panamá vs Sudáfrica, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, cambios, tarjetas y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un enfrentamiento clave para evaluar el presente del equipo dirigido por Thomas Christiansen y observar qué selección logra imponer condiciones en este compromiso internacional.

¿A qué hora juega Panamá vs Sudáfrica hoy 27 de marzo de 2026?

El encuentro entre Panamá y Sudáfrica está programado para el viernes 27 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Moses Mabhida Stadium, en la ciudad de Durban, Sudáfrica.

Alineaciones probables para el Panamá vs Sudáfrica de este viernes

Se estima que Thomas Christiansen y Hugo Broos elegirán las siguientes formaciones:

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Andrés Andrade; César Blackman, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis; José Fajardo, Ismael Díaz; y Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Deano van Rooyen, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi; Khuliso Mudau, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Samukele Kabini; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng; y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

¿Quién transmite en vivo el Panamá vs Sudáfrica y dónde ver por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de RPC Deportes.

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