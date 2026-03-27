Dayot Upamecano, baja en Francia para el duelo ante Colombia

El zaguero central, compañero de Luis Díaz en el Bayern, fue liberado y volverá a concentrarse bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Upamecano se ausentará ante Colombia | REUTERS

La Selección de Francia tuvo un gran registro en el último amistoso ante Brasil. El elenco de Les Bleus demostró toda su categoría en el peso ofensivo y dio una certera advertencia previo al Mundial 2026. Con el 1-2 a favor, los dirigidos por Didier Deschamps hacen la tarea y pensarán en Colombia el próximo domingo.

No todo fue positivo para los galos. Les tocó disputar buena parte del complemento con un jugador menos, ya que Dayot Upamecano, defensor del Bayern Munich, vio la roja después de una peligrosa falta hacia Wesley. Lo desestabilizó previo al ingreso rumbo al área, hecho por el cual no le perdonaron la expulsión.

Frente a la pronta salida del marcador central, Didier Deschamps tomó decisiones de cara al amistoso frente a Colombia. Ya tocaba pasar la página y hay poco tiempo entre un cotejo y el otro, por lo que el seleccionador nacional prefirió liberarlo en la convocatoria. Además de William Saliba, retirado por lesión en el tobillo, Upamecano pasa a ser otra baja en el sector defensivo.

“Lo dejaré ir para que pueda regresar a Múnich”, expresó el técnico francés. El zaguero vuelve antes de tiempo a las órdenes de Vincent Kompany pensando en una exigente recta final de temporada. Ya el Bayern tendrá que revalidar su poderío para sumar títulos, una situación que tampoco desconoce Luis Díaz, su compañero de equipo.

¿Quién reemplazaría a Upamecano contra Francia?

Con la ausencia del jugador de 27 años, la prensa francesa apunta a Maxence Lacroix como el indicado. Posiblemente comparta la zaga central junto a Ibrahima Konaté, quien fue inicialista contra Brasil en el Gillette Stadium. Es más, no se descarta una rotación nominal para afrontar el segundo duelo de fogueo en las fechas FIFA.

Lacroix es muy bien conocido por Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma. Los tres militan en el Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra, donde son protagonistas regularmente bajo las órdenes de Oliver Glasner. Habrá un encuentro de caras conocidas, encabezadas por supuesto con Michael Olise y Luis Díaz, ambas estrellas del Bayern.

Hubo algún temor por cuenta de algunos golpes en un partido friccionado. Ousmane Dembelé salió algo afectado, así como Aurélien Tchouaméni, pero Deschamps dejó un parte de tranquilidad. Seguramente competirán ante Colombia.

Por los lados de Colombia, el elenco que sufrió un desliz a manos de Croacia y perdió su invicto ante rivales europeos, no tiene mayores novedades o bajas de última hora. Se avecina un lindo duelo en Washington el domingo 29 de marzo, entre un candidato al título y otra posible revelación de la cita orbital.

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